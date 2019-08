In Brasilien wüten die schwersten Regenwaldbrände seit Jahren. Insgesamt wurden mehr als 79.000 Brände registriert – betroffen sind meist Flächen in Privatbesitz, aber auch in Naturschutzgebieten und Ländereien der indigenen Bevölkerung brechen immer wieder Feuer aus. Seit Januar hat die Zahl der Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach Angaben der brasilianischen Weltraumagentur Inpe um 82 Prozent zugenommen.

Brasiliens Regierung unter dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro blieb anfangs untätig, internationale Kritik an der fehlenden Umweltpolitik der Regierung tat Bolsonaro als koloniale Anmaßung ab. Das hat sich inzwischen etwas gewandelt: Nach eigener Aussage will er den Amazonaswald jetzt schützen. Die Bilder der Brände erzeugen immerhin internationalen Druck, auf den Bolsonaro reagiert. Wir zeigen Fotos der Brände.