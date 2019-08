Mit seiner neuen Offensive zur Änderung des Brexit-Vertrags stößt der britische Premierminister Boris Johnson in Brüssel auf Ablehnung. EU-Ratschef Donald Tusk reagierte kühl auf einen Brief an die EU, in dem Johnson abermals die Streichung der vereinbarten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland fordert.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it. — Donald Tusk (@eucopresident) 20. August 2019

Der Backstop sei eine Versicherung, um eine harte Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, solange keine alternative Regelung gefunden sei. "Jene, die den Backstop ablehnen und keine realistische Alternative vorschlagen, unterstützen die Errichtung einer Grenze. Auch wenn sie das nicht zugeben", schrieb Tusk.

Ähnlich äußerte sich eine Sprecherin der EU-Kommission: Der sogenannte Backstop sei die einzige Lösung für die irische Frage, die beide Seiten bisher gefunden hätten. Johnson habe in seinem Brief an die EU-Spitzen keine realistische und juristisch umsetzbare Alternative vorgeschlagen. Das Schreiben biete "keine legale und umsetzbare Lösung an, um eine Rückkehr zu einer harten Grenze auf der irischen Insel zu verhindern".

Als Backstop wird die Notfallklausel bezeichnet, mit der nach einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verhindert werden soll, dass wieder Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden müssen. Eine Teilung der Insel könnte alte Konflikte wieder verschärfen. Notfalls soll Großbritannien deshalb Teil der EU-Zollunion bleiben, bis eine andere Lösung gefunden wird. Das lehnt Johnson ab, weil Großbritannien nach dem Brexit keine eigene Handelspolitik verfolgen könnte und zum Teil an EU-Regeln gebunden bliebe.



Johnson nennt Backstop-Lösung "undemokratisch"

Johnson hatte am Montag einen Brief an die EU geschickt, in dem er für neue Verhandlungen warb und die Streichung des Backstop forderte. Vage schlug er vor, das Problem durch andere "Verpflichtungen" zu lösen. Der Backstop in seiner derzeitigen Form sei "undemokratisch" und verletzte Großbritanniens Souveränität. Die EU hat immer wieder klargemacht, dass sie das Abkommen, das Johnsons Amtsvorgängerin Theresa May ausgehandelt hatte, nicht nachverhandeln will.



Johnson hat angekündigt, den Brexit zum 31. Oktober dieses Jahres durchzuführen – notfalls auch ohne einen Vertrag mit der EU. In dem Brief an die EU schrieb Johnson allerdings, ein Austrittsabkommen mit der EU habe für seine Regierung "oberste Priorität". Seine Regierung wolle mit "Energie und Entschlossenheit" daran arbeiten, ein Abkommen zu erzielen.

Am Mittwoch reist Johnson nach Berlin, um sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu treffen. Am Donnerstag reist der britische Regierungschef weiter nach Paris.