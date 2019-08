In Bangkok sind Berichten zufolge am Morgen mehrere kleinere Bomben explodiert. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt. Derzeit treffen sich in der thailändischen Hauptstadt die Außenminister der Association of Southeast Asian Nations (Asean). Eine der Bomben detonierte während des morgendlichen Berufsverkehres in einem Nahverkehrsbahnhof im Geschäftsviertel Silom. Dort wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Der Bahnhof wurde jedoch sicherheitshalber gesperrt. Zudem gingen an mindestens drei weiteren Orten Sprengsätze hoch. Bei den beiden Verletzten handelt es sich um Straßenkehrer.



Nach Angaben von Rettungskräften wurden bei einer Explosion außerhalb der Innenstadt außerdem zwei Frauen verletzt. Laut der Polizei detonierte auch im Stadtzentrum ein Sprengkörper. Die Motivation hinter den Anschlägen ist noch unklar. Der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-ocha ordnete eine Untersuchung an. Ein Regierungssprecher sagte, die Situation werde genau beobachtet, die Sicherheitsmaßnahmen seien verschärft worden. Die Bevölkerung solle nicht in Panik geraten.



In der thailändischen Hauptstadt treffen sich derzeit die Außenminister der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean). Zu dem Treffen waren auch die Außenminister aus den USA, Russland und China angereist. US-Außenminister Mike Pompeo ist ebenfalls Gast bei der Asean-Tagung.