Belarus Präsident Alexander Lukaschenko hat einen Neuanfang in den Beziehungen zu den USA in Aussicht gestellt. Das Land sei an einem Neustart der Zusammenarbeit interessiert, sagte der belarussische Staatschef bei einem Treffen mit dem US-amerikanischen Sicherheitsberater John Bolton in Belarus (Weißrussland). Er wolle mit seinem Gast "offen und freundschaftlich" über die angeschlagenen Beziehungen sprechen, sagte Lukaschenko nach Angaben der belarussischen Staatsagentur Belta.

"Wir haben immer wieder vorgeschlagen, dieses schlechte Kapitel zu schließen und ein neues zu beginnen", sagte Lukaschenko weiter. Der Besuch eines so ranghohen Mitglieds der US-Regierung sei von historischer Bedeutung. Bolton wiederum sprach nach belarussischen Angaben von einer Veränderung der geopolitischen Situation. "Die Geschichte geht weiter", hieß es demnach. Der Sicherheitsberater besuchte bei seiner Reise durch Osteuropa auch die Ukraine und das Nachbarland Moldau.

Die Beziehungen zwischen der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus und den USA gelten seit Jahrzehnten als angespannt. Nachdem die USA wiederholt Menschenrechtsverletzungen in dem Land kritisiert hatten, hatten sie vor mehr als zehn Jahren Sanktionen gegen das Land verhängt. Die belarussische Führung reagierte darauf mit der Ausweisung von US-Diplomaten.

Der autoritär regierende Lukaschenko ist seit 1994 im Amt. Gegen seine Wiederwahl im Jahr 2010 gab es heftige Proteste der Opposition, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. In der Folge wurden zahlreiche Oppositionelle zu Haftstrafen verurteilt.



Lukaschenko pflegt sehr enge Kontakte zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Belarus bildet mit Russland einen Unionsstaat und ist finanziell weitgehend abhängig. Eine Annäherung an die USA könnte die Beziehungen zu Russland belasten.

Seit einigen Jahren, insbesondere nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 gibt es allerdings auch Anzeichen von Annäherungsversuchen an EU-Staaten oder China.