Die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich der Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron angeschlossen, die verheerenden Waldbrände in Brasilien als Thema während des G7-Gipfels in Biarritz zu behandeln.



Der Regierungssprecher der Bundesregierung Steffen Seibert sagte: "Wenn die sieben großen Industrienationen zusammenkommen", gehört auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin diese akute Notlage des Amazonasregenwalds auf die Tagesordnung. Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite. "Das Ausmaß der Brände nannte Seibert" erschreckend und bedrohlich", nicht nur für Brasilien, sondern für die ganze Welt. Der Amazonasregenwald sei im globalen Klimasystem von herausragender Bedeutung.

Mehr zum Thema : Feuer am Amazonas © Ueslei Marcelino/​Reuters Brasilien : Der Urwald soll brennen!

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Als ein Grund für die erhöhte Zahl der Brände gilt die Waldrodung. Brasiliens Regierung plant einen Militäreinsatz gegen die Feuer.



Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hatte sich Ratschläge aus dem Ausland verboten. Es zeuge von einer "kolonialistischen Denkweise", wenn sich ausländische Staaten in innere Angelegenheiten einmischten, hatte er kritisiert. Bolsonaro warf Macron vor, die Waldbrände im Amazonasgebiet politisch "instrumentalisieren" zu wollen. Brasilien ist nicht Teil der G7. Dazu sagte Seibert: "Natürlich muss das Thema im Dialog und in der Zusammenarbeit mit Brasilien angegangen werden". Es gebe seit vielen Jahren Formen der Zusammenarbeit, die darauf abzielten, den Schutz des Regenwalds zu fördern. Aber angesichts der globalen Bedeutung und der "wirklich erschreckenden Situation mit Tausenden von Bränden" sei es angemessen, darüber auf dem G7-Gipfel zu sprechen.

Von Samstag bis Montag treffen sich in Biarritz in Südfrankreich die G7 – neben Deutschland und Frankreich sind das Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und die USA.

Es braucht eine "grundlegende Wende"

Ein Bündnis von Tierschutz- und Umweltverbänden appellierte an die Politik, sich verstärkt für den Erhalt der Natur einzusetzen. Die beteiligten Organisationen – darunter der Naturschutzbund Nabu, der BUND, Greenpeace und der WWF – richteten ein Schreiben an die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Darin riefen sie die deutsche Regierungschefin auf, gemeinsam mit Macron und den anderen Staatschefs, die am G7-Gipfel teilnehmen, "eine starke Allianz für die Artenvielfalt und den Erhalt der Natur" zu schmieden. Nur so könnten Regenwälder, Mangroven, Korallenriffe und andere Lebensräume vor der weiteren Zerstörung bewahrt werden.



Das Naturschutzbündnis forderte eine "grundlegende Wende" bei der Nutzung von Landflächen und Investitionen in den Naturschutz. Bis zum Jahr 2030 sollten 30 Prozent der Land- und Meeresfläche für den Erhalt der Natur geschützt werden. Es sei Aufgabe der Politik, sich gegen das "weltweit dramatisch voranschreitende Artensterben" und den "Verlust der Natur" einzusetzen.