Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson versichert, dass er eine Vereinbarung mit der EU zum Brexit anstrebe. Vor einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Elysée-Palast in Paris sagte Johnson: "Ich will ein Abkommen". Das Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe ihn "stark ermutigt".

Er wolle eindeutig klarstellen, dass er ein Abkommen mit der EU schließen wolle, sagte Johnson. "Ich denke, wir können zu einem Abkommen gelangen, und zwar zu einem guten." Die EU lehnt eine Neuverhandlung des bereits mit Großbritannien ausgehandelten Brexit-Abkommens allerdings ab.

Diese Position unterstrich auch Macron. An dem mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen werde nicht mehr gerüttelt, sagte Frankreichs Präsident, der zugleich Johnsons Forderungen nach einer Streichung der sogenannten Backstop-Klausel aus dem Brexit-Abkommen zurückwies. "Die Regelung, die eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland auch nach dem Brexit garantieren soll, sei unverzichtbar", sagte Macron. Man könne in den nächsten 30 Tagen über Details reden, aber nur innerhalb des bestehenden Abkommens, sagte er.



Johnsons Antrittsbesuch in Paris wurde wegen der angespannten Beziehungen zwischen ihm und Macron, der in der EU als besonders forscher Verfechter des von Johnson abgelehnten Austrittsabkommens gilt, mit Interesse beobachtet. Das Brexit-Abkommen war noch von Johnsons Vorgängerin, der damaligen britischen Premierministerin Theresa May, ausgehandelt worden.

Backstop auch für USA entscheidend

Am Mittwoch hatte der britische Premier auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Neuverhandlung der Irland-Grenzfrage geworben. Merkel sagte, dass der Backstop ohnehin immer als Übergangsregel gedacht gewesen sei, bis man eine dauerhafte Vereinbarung finde. Es sei nicht gesagt, dass man diese dauerhafte Lösung nicht auch binnen 30 Tagen finden könne, sagte sie.

Zusätzlich zum Druck aus den übrigen EU-Staaten warnte auch eine Gruppe von US-Abgeordneten den britischen Premier davor, die offene Grenze zwischen Irland und Nordirland nicht in Gefahr zu bringen. Sollte das Karfreitagsabkommen zur Beendigung des Konflikts in Nordirland in irgendeiner Weise abgeschwächt oder die offene Grenze gefährdet sein, wäre ein künftiges Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA "sehr unwahrscheinlich", hieß es in einem Schreiben der Gruppe Congressional Friends of Ireland.