Boris Johnson kämpft mit harten Mitteln. Der britische Premierminister will den Brexit am 31. Oktober durchziehen, egal wie. Am Dienstag jedoch treffen sich die Oppositionsparteien mit Jeremy Corbyn, um Strategien zu besprechen, wie ein No-Deal-Brexit verhindert werden kann. Damit das Parlament seine Pläne nicht durchkreuzen kann, erwägt Johnson einen höchst undemokratischen Schritt: Er plant, möglicherweise das britische Unterhaus zu schließen – im Zweifel gar für fünf Wochen.

Es wäre das erste Mal, dass ein britischer Premierminister das Instrument der sogenannten prorogation ausnutzen würde, um die Kontrollfunktion des Parlaments auszuhebeln – und dies für einen längeren Zeitraum.



Aus einer Notiz, die der britischen Zeitung The Observer zugespielt wurde, geht hervor, dass Boris Johnson den Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox um eine Rechtsmeinung gebeten hat, ob Johnson das Parlament für fünf Wochen aussetzen könnte. Gedacht ist offenbar eine Frist vom 9. September bis Mitte Oktober. Die Opposition hätte dann keinerlei Möglichkeit, eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, die den No-Deal-Brexit stoppen könnte. Der findet automatisch am 31. Oktober statt – selbst, wenn sich Johnson mit der EU nicht auf einen Vertrag einigen kann.



Für John Bercow, den Parlamentssprecher, sind solche Winkelzüge inakzeptabel. "Für mich ist absolut wichtig, dass das Parlament sich durchsetzen kann. Wenn es Versuche gibt – Gott bewahre – , das Parlament zu umgehen oder sogar zu schließen, ist das ein Anathema für mich", sagte Bercow bereits Mitte August. "Wir sind eine Demokratie. Das Parlament wird angehört." In Großbritannien ist das Parlament als Vertretung des Volkes der höchste Souverän im Land. Ihm gegenüber muss sich der Premierminister eigentlich rechtfertigen.



Von der Königin abgesegnet

Normalerweise wird das Parlament nur vertagt, wenn die laufende einjährige Sitzungsperiode beendet ist. Dies geschieht in der Regel im Frühjahr. Um die langwierigen Gesetzesverfahren zum Brexit abwickeln zu können, verschob die ehemalige Premierministerin Theresa May jedoch das Ende der Sitzungsperiode immer wieder. Das Parlament hat daher seit der letzten Wahl im Jahr 2017 – mit Ausnahme der Ferien – immer getagt. Ein Ende der jetzigen Sitzungsperiode ist lange überfällig.

In der weitgehend ungeschriebenen Verfassung des Vereinigten Königreiches kann der Premierminister das Parlament aussetzen. Dies muss aber von der Königin "genehmigt" werden, was sie tut, wenn ihr dies vom Premierminister angeraten wird. Königin Elizabeth II. würde dem Wunsch Johnsons aller Voraussicht nach also nachkommen. Das Parlament hat kein gesetzliches Mittel, einzuschreiten.

Cox hat Johnson offenbar informiert, dass die Aussetzung des Parlaments daher nicht widerrechtlich wäre – es sei denn, die Gerichte würden einschreiten. Die Juristin und Gegnerin des Brexits, Gina Miller, erwägt diesen Schritt. Es bleibt allerdings kaum noch Zeit. Und auch Abgeordnete wettern gegen das undemokratische Verhalten Johnsons. "Es zeigt, dass Johnson das Parlament hintergehen würde", sagte Dominic Grieve, konservativer Abgeordneter und ehemaliger Generalstaatsanwalt. "Es mag zwar rechtlich erlaubt sein, aber Johnson würde wider Treu und Glauben handeln. Das Parlament in so einer nationalen Krise kaltzustellen, ist absolut falsch." Der ehemalige Premierminister Tony Blair spricht von "unverzeihlichem politischen und verfassungsmäßigen Vandalismus".