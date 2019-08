Um die Kriminalität stärker zu bekämpfen, hat der britische Premierminister einige Maßnahmen angekündigt. Er will 10.000 neue Gefängniszellen bauen lassen und zusätzlich 20.000 Polizeibeamte einstellen. Das kündigte Boris Johnson in einer Zeitungskolumne in der Mail on Sunday an.



Das erste neue Gefängnis soll bei HMP Full Sutton neben dem bereits gut funktionierenden Hochsicherheitsgefängnis gebaut werden. Die 10.000 Plätze kommen zu vorher bereits angekündigten neuen Gefängnissen in Wellingborough und Glen Parva hinzu, in denen 3.360 Plätze bis 2023 vorgesehen sind.

Finanzminister Sajid Javid habe sich einverstanden erklärt, für den Bau der Zellen 2,66 Milliarden Euro bereitzustellen. Johnson sprach sich zusätzlich für härtere Strafen gegen Gewalttäter und Vergewaltiger sowie Träger von Messern aus. Auch will er die Rechte der Polizei bei Kontrollen auf Verdacht stärken. So sollen weitere 8.000 Beamte befugt werden, Verdächtige nach Belieben zu befragen und zu durchsuchen, "wenn schwere Gewalt erwartet wird".

Derartige Polizeibefugnisse sind umstritten, weil junge Männer einer ethnischen Minderheit unverhältnismäßig oft angehalten und durchsucht werden. Eine Sprecherin der oppositionellen Labour Party, Diane Abbott, teilte mit, das Vorgehen sei "ein erprobtes Rezept für Unruhen, nicht Gewaltreduzierung".

Johnson will auch die automatische Freilassung von Straftätern beenden. Nach geltendem Recht können alle Straftäter, die eine lebenslange Haftstrafe erhalten und als nicht gefährlich eingestuft werden, das Gefängnis verlassen, wenn die Hälfte der Haftstrafe verbüßt ​​ist.