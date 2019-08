Zum Start des G7-Gipfels hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die teilnehmenden Wirtschaftsnationen aufgerufen, im Kampf gegen die Brände im brasilianischen Regenwald zusammenzuarbeiten. "Das Amazonasgebiet ist unser Gemeingut", sagte Macron in einer TV-Ansprache im französischen Fernsehen.



Der französische Präsident hatte die Rede kurzfristig angesetzt. Öffentliche Äußerungen dieser Art sind vor internationalen Treffen eher ungewöhnlich. Bereits kurz vor Beginn des G7-Gipfels setzte Macron das Thema Waldbrände noch schnell auf die Tagesordnung. Der 41-Jährige kündigte am Freitag an, in der Runde der einflussreichsten Industrienationen mit US-Präsident Donald Trump, Kanzlerin Angela Merkel und weiteren Staatsmännern und Spitzenpolitikerinnen über die Aufforstung des Amazonasregenwaldes und deren Finanzierung zu sprechen.



Unterstützung von Angela Merkel

Seit Januar gibt es in Brasilien immer mehr und größere Brände im Amazonasgebiet. Die Zahl der Feuer und Brandrodungen sind gegenüber dem Vorjahr um 83 Prozent angestiegen. International hat das Besorgnis ausgelöst, weil der Regenwald Sauerstoff erzeugt und eine bedeutende Funktion für das globale Klima hat. Das Regenwaldgebiet in Südamerika wird auch als die "grüne Lunge" der Erde bezeichnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmte Macrons auffordernden Worten zu. Der französische Präsident habe Recht, wenn er sage, unser Haus brenne, so Merkel. Vor ihrer Abreise zu dem Tagungsort in Biarritz forderte die Bundeskanzlerin ebenfalls, dass die G7-Staaten beraten müssten, wie man in Brasilien unterstützen und helfen könne. Im Gegensatz zu Frankreich hält Merkel wirtschaftspolitische Sanktionen offenbar nicht für geeignete Druckmittel im Umgang mit Brasilien. Die Bundesregierung teilte mit, dass die Zerstörung des Regenwaldes nicht eingedämmt werde, wenn man das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur-Bündnis in Südamerika behindere. Der Pakt enthalte ein "ehrgeiziges" Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit und bindende Regeln zum Klimaschutz. Den Deal nicht abzuschließen, sei daher nicht die "angemessene" Reaktion auf das aktuelle Geschehen.

Bolsonaro kündigt Militäreinsatz gegen Waldbrände an

Dem Mercosur-Bündnis gehören neben Brasilien auch Argentinien, Paraguay und Uruguay an. Im Zuge eines Streits zwischen Macron und dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf Twitter drohte Macron am Freitag an, den Mercosur-Handelspakt vorerst zurück zu stellen. Auch Irland schloss sich der Drohung an. Bolsonaro lenkte nun angesichts des internationalen Drucks ein. "Der Schutz des Waldes ist unsere Pflicht", sagte Bolsonaro, als er ein Dekret unterzeichnete, das den Einsatz von Militärtruppen im Kampf gegen die Brände anordnete. Seit Samstag würden Truppen in den betroffenen Gebieten eingesetzt, um bei der Eindämmung der Feuer zu helfen. Man sei sich der Verantwortung bewusst und werde handeln, um Abholzung und kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen, die Menschen im Amazonas gefährdeten. "Wir sind eine Null-Toleranz-Regierung bei Verbrechen, und auf dem ökologischen Feld wird das nicht anders sein", so Bolsonaro. EU-Ratspräsident Donald Tusk machte den Fortgang der Ratifizierung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten von einem glaubwürdigen Einsatz Brasiliens gegen die Waldbrände abhängig.



Seit dem Wochenende tagen die sieben größten Wirtschaftsnationen in der französischen Küstenstadt Biarritz. Zu den G7-Nationen gehören die USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan. Brasilien gehört dagegen nicht zur G7-Runde. Laut Macron sei das Treffen in Biarritz "zehn bis fünfzehn Mal" günstiger als frühere G7-Tagungen. Angaben der französischen Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye habe das Parlament 36,4 Millionen Euro für das Treffen veranschlagt. Damit lägen die Kosten elfmal niedriger als bei der letzten Tagung in Québec in Kanada im vergangenen Jahr. Ob die Kosten für den Einsatz der 13.000 Sicherheitskräfte in den 36,4 Millionen Euro mit inbegriffen sind, ist allerdings nicht bekannt. Bei dem G7-Treffen in Schloss Elmau in Bayern vor zwei Jahren hatte die Bundesregierung 63 Millionen Euro plus zusätzlich 49,7 Millionen Euro zur Unterstützung Bayerns bei der Gefahrenabwehr ausgegeben.