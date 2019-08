Inmitten des Streits über die Rolle Brasiliens bei den schweren Bränden im Amazonas-Regenwald hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Es habe ein produktives Gespräch über die Brände gegeben, schrieb Bolsonaro am Freitag auf Twitter. Merkel habe dabei bestätigt, dass Brasilien über seinen Regenwald die Hoheit habe. Merkels Regierungssprecher bestätigte, dass es bei dem Gespräch auch um die Brände ging; weitere Angaben machte er nicht.

Hoje tive uma conversa bastante produtiva com a Chanceler Ângela Merkel, a qual reafirmou a soberania brasileira na nossa região amazônica. A pedido do Governo Alemão, o Serviço Europeu de Ação Externa foi mobilizado para avaliar a situação das queimadas na América do Sul. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 30, 2019

Bolsonaro hatte zuvor Kritik der Bundesregierung an seiner Umweltpolitik zurückgewiesen und Deutschland aufgefordert, seine eigenen Wälder wieder aufzuforsten. Der ultrarechte Staatschef verbat sich Ratschläge nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die verheerenden Brände als internationale Krise bezeichnet hatte, hatte er Kolonialgehabe vorgeworfen.

Regierung wirft Ausland Gier auf Bodenschätze vor

Er hatte zuletzt auch die Annahme eines Hilfsangebots der G7-Staaten von Bedingungen abhängig gemacht. Der Staatschef wirft den reichen Industrieländern vor, die Souveränität seines Landes zu missachten und ein Auge auf die Bodenschätze der Region geworfen zu haben. Auch der Präsidentensohn und Parlamentsabgeordnete Eduardo Bolsonaro vermutet unlautere Motive: "Amazonien, diese schöne Frau, trifft einen Typen. Er geht zu ihr, blinzelt ihr zu, will ihr einen Drink kaufen. Ich glaube nicht, dass dieser Drink ganz kostenlos ist, oder?"

Bedingungen für die Hilfszahlungen lehnt er ab: "Werden wir den Amazonasfonds annehmen und uns dafür weiter prostituieren? Hier ist Brasilien, hier haben wir das Sagen. Wenn sie weiter einzahlen wollen, sollen sie das tun. Wenn nicht, herzlichen Dank. Wir werden nicht heulen und alles tun, um dieses Geld zu bekommen."

Der Leiter des brasilianischen Sicherheitskabinetts vermutet ebenfalls, dass hinter der weltweiten Anteilnahme an den Bränden wirtschaftliche Interessen stecken. "Es ist unverantwortlich zu glauben, dass der Amazonas nicht Gegenstand internationaler Gier ist", sagte General Augusto Heleno bei einem Militärkongress. "Die Welt steckt in einer Krise, einer Nahrungsmittelkrise, einer Rohstoffkrise. Es ist also offensichtlich, dass es klare Ambitionen in Bezug auf das Amazonasgebiet gibt.

Der Fonds wird vor allem von Norwegen und zu einem kleineren Teil auch von Deutschland getragen. Er finanziert Projekte für Umweltschutz, Wiederaufforstung und nachhaltige Entwicklung im Amazonasgebiet. Wegen der umstrittenen Umweltpolitik von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hatte Norwegen seine Zahlungen zuletzt gestoppt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze kündigte an, Fördermittel ihres Hauses auf Eis zu legen. Die deutsche Beteiligung am Amazonasfonds über das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) ist davon bislang nicht betroffen.

Grüne fordern Importstopp

Angesichts der verheerenden Brände hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock einen Importstopp für Soja und Rindfleisch von aktuellen Brandrodungsflächen in Brasilien gefordert. "Wir können Rindfleisch und Soja aus diesen zerstörten Gebieten nicht weiter auf den europäischen Markt importieren, weil ansonsten retten wir dieses wunderbare Stück Erde nicht. Nur beklagen, das hilft hier nicht weiter", sagte Baerbock am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Ein Einfuhrstopp wäre ein massives Druckmittel.

Unterdessen wurde bekannt, dass der Präsidentensohn gemeinsam mit dem brasilianischen Außenminister Ernesto Araújo nach Washington D.C. reisen wird. Bei dem geplanten Treffen mit US-Präsident Donald Trump sollte es um die Waldbrände im Amazonasgebiet und die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder gehen. Bolsonaro will seinen Sohn zum US-Botschafter machen, Kritiker sprechen von Vetternwirtschaft.



In Brasilien wüten derzeit die schwersten Brände seit Jahren. Seit Anfang des Jahres wurden in dem südamerikanischen Land mehr als 87.000 Feuer registriert, 76 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Trotzdem liegt die Zahl der Brände nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa noch immer etwa im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre. Zwischen 2002 und 2007 sowie 2010 gab es deutlich mehr Feuer.

Nach Einschätzung von Umweltschützern stecken meist Farmer bereits abgeholzte Flächen in Brand, um neue Weideflächen für Rinder und Ackerland für den Soja-Anbau zu schaffen. Wegen der Trockenzeit greifen die Feuer aber auch immer wieder auf noch intakte Waldflächen über.



Kritiker werfen Bolsonaro vor, mit seiner Politik Brandrodungen herbeizuführen. Er hat seit seinem Amtsantritt im Januar eine Reihe von Maßnahmen veranlasst, die das Vordringen der in Brasilien sehr mächtigen Agrarwirtschaft in das wald- und artenreiche Amazonasgebiet erlauben. Außerdem weist seine Regierung Warnungen vor dem menschengemachten Klimawandel zurück. Brasilien spielt wegen seiner riesigen Waldgebiete eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Erderwärmung.