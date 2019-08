Immer wieder betont der britische Premierminister, wenn nötig einen No-Deal-Brexit durchzusetzen. Doch Boris Johnson hofft offenbar weiterhin auch auf ein Entgegenkommen der Europäischen Union. Einem Zeitungsbericht zufolge geht Johnson davon aus, dass sich die EU in letzter Minute mit ihm auf einen neuen Brexit-Deal einigen wird – um "Irland zu retten". Das berichtete die britische Sun unter Berufung auf eine Person aus dem Umfeld von Johnson. Anzeichen dafür, dass sich Brüssel auf Johnsons Forderungen einlässt, gibt es jedoch bislang nicht.



Ein No-Deal-Brexit würde Irland am stärksten treffen. Die Grenze zwischen dem EU-Staat und der britischen Provinz Nordirland ist einer der Knackpunkte. Dort drohen bei einem ungeordneten Brexit Kontrollen, die den Warentransport verlangsamen und verteuern würden. Der Brexit-Vertrag den Johnsons Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, sieht dafür die sogenannte Backstop-Notlösung vor. Dieser Backstopp soll auch in Zukunft garantieren, dass diese irische Grenze als "grüne" Grenze offen bleibt. Johnson und die Brexit-Hardliner lehnen diese Variante jedoch ab.

Die britische Bevölkerung ist in der Brexit-Frage weiterhin gespalten. Einer neuen Umfrage zufolge stützt eine knappe Mehrheit der Briten den harten Brexit-Kurs des neuen Premierministers. Laut einer Erhebung des Meinungforschungsinsituts ComRes im Auftrag des Daily Telegraph stimmten 54 Prozent der Befragten der Formulierung "Brexit auf jeden Fall" zu. 46 Prozent waren anderer Meinung.



Johnson plant, Großbritanniens Mitgliedschaft in der Europäischen Union bis zum 31. Oktober notfalls auch ohne Scheidungsabkommen zu beenden. Eine Mehrheit für einen No-Deal-Brexit ist im Parlament aber fraglich. Einem früheren Bericht der Financial Times zufolge will Johnson im Falle eines erfolgreichen Misstrauensantrags gegen seine Regierung innerhalb von Tagen Neuwahlen ausrufen.

USA wollen sich "stückweise" auf Handel einigen

Die US-Regierung hat Großbritannien unterdessen Rückendeckung für einen harten Brexit gegeben. Sollte sich London zu einem Austritt ohne Abkommen entscheiden, würden die USA dies begeistert unterstützen, sagte der US-Sicherheitsberater John Bolton während eines Besuchs in London. Er stellte Johnson "stückweise" Handelsgespräche für die Zeit nach dem Brexit in Aussicht. Beide Länder könnten sich zuerst auf jene Handelsgebiete verständigen, in denen Einigungen wahrscheinlich seien, sagte Bolton nach einem Gespräch mit dem britischen Premierminister. Man sehe die Wichtigkeit und Dringlichkeit, sich "auf so viel wie möglich so schnell wie möglich" zu verständigen.

US-Präsident Donald Trump hatte Großbritannien bereits Ende Juli ein neues Handelsabkommen versprochen. Bisher sei der Handel zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich durch dessen Beziehungen zur Europäischen Union "gehemmt" worden, so Trump nach einem Telefonat mit Johnson. Ein "sehr umfassendes Freihandelsabkommen" mit Großbritannien könne den Handel künftig um das Fünffache erhöhen.