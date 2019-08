Die ohnehin knappe Mehrheit des britischen Premiers Boris Johnson im Parlament in London ist nach einer Nachwahl auf eine einzige Stimme geschmolzen. Der Sitz für die Grafschaft Brecon und Radnorshire im Osten von Wales fiel nach Angaben der Agentur PA an die Liberaldemokraten. Das Ergebnis könnte auch Folgen für Johnsons Brexit-Kurs haben.



Bisher vertrat die konservative Partei der Tories den ländlichen Wahlkreis im Unterhaus. Deren Abgeordneter Chris Davies musste jedoch seinen Posten nach einem Abrechnungsskandal aufgeben. Sein Versucht, sich per Nachwahl wiederwählen zu lassen scheiterte nun. Er unterlag der Kandidatin der europafreundlichen Liberaldemokraten, Jane Dodds, wie das Ergebnis der Stimmenauszählung in der Nacht zeigte. Für Johnson war die Nachwahl in Wales der erste Test nach seiner Amtseinführung in der vergangenen Woche.



Während eines Kurzbesuchs in Wales hatte sich Johnson vor wenigen Tagen mit Bauern getroffen. Seine geplanten Finanzhilfen für britische Landwirte nach dem Brexit stießen in dem südöstlichen Landesteil jedoch auf viel Kritik. Wales ist sehr stark von EU-Fördermitteln abhängig. Nach Angaben von Experten kamen zuletzt rund 80 Prozent der Einkünfte von Bauern dort von der Europäischen Union. Mark Drakeford, der Labour-Regierungschef von Wales kritisierte den Premierminister nach dem Besuch per Twitter: "Keine Anerkennung, dass Lebensgrundlagen in Gefahr sind. Keine ernsthaften Antworten. Kein Plan für die Bauern von Wales."

Das Ergebnis der Nachwahl in Wales bedeutet für Johnson einen klaren Rückschlag. Das britische Unterhaus hat insgesamt 650 Sitze, für Abstimmungen zählen aber nur 639 Stimmen, da die Vertreter der nordirischen Partei Sinn Fein aus Protest ihre Plätze nie einnehmen. Im Unterhaus haben die Konservativen und ihr Koalitionspartner DUP aus Nordirland jetzt nur noch 320 Sitze, gegenüber 319 Abgeordneten der gesamten Opposition. Dies dürfte es Johnson zusätzlich erschweren, sein Versprechen umzusetzen, den Brexit bis zum 31. Oktober mit oder ohne Abkommen mit der Europäischen Union abzuwickeln.