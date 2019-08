Die britische Regierung verfolgt unbeeindruckt von Protesten der Opposition und zahlreicher Bürgerinnen und Bürger ihren kompromisslosen Brexit-Kurs. Der Vertreter der Regierung im Parlament, der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, rief die Gegner eines Brexits ohne Vertrag auf, doch die Regierung zu stürzen oder aber ein Gesetz auf den Weg zu bringen, durch das ein ungeregelter Ausstieg aus der Europäischen Union ausgeschlossen werden soll. "Wenn sie weder die Courage noch den Grips haben, eines von beiden zu tun, dann werden wir am 31. Oktober in Übereinstimmung mit dem Referendum austreten", sagte Rees-Mogg.

Der Konservative reagierte damit auf die Empörung über den Beschluss von Premierminister Boris Johnson, die Beratungszeit des Parlaments vor dem geplanten Brexit-Termin zu verkürzen. Johnson hatte nach erfolglosen Versuchen, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einer Neuverhandlung des von seiner Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrages zu bewegen, die Sitzungspause des Parlaments im September um zwei Wochen bis Mitte Oktober verlängert. Die oppositionelle Labour-Partei sprach daraufhin von einem "Putsch gegen das Parlament", Parlamentspräsident John Bercow von einem verfassungsrechtlichen Skandal.

Der Protest ging am Tag nach der Entscheidung weiter. Bis zum Donnerstagnachmittag unterzeichneten mehr als 1,4 Millionen Bürger eine Onlinepetition, derzufolge die Suspendierung des Parlaments gestoppt werden soll. Ein Mitglied der konservativen Regierungspartei im Oberhaus, David Young, legte aus Protest gegen den Schritt sein Fraktionsamt nieder.

Opposition will No-Deal-Brexit per Gesetz stoppen

Das oberste Gericht in Schottland berief unterdessen eine kurzfristige Anhörung in der Sache an. Eine Gruppe von Abgeordneten hatte dort Klage eingereicht und forderte eine einstweilige Verfügung, bis geklärt ist, ob die Zwangspause für das Parlament rechtmäßig ist. Wann eine Entscheidung getroffen werden soll, war zunächst unklar. Auch die Aktivistin und Geschäftsfrau Gina Miller teilte mit, sie habe rechtliche Schritte eingeleitet.

Ein Vertreter der Opposition kündigte an, dass sich das Parlament trotz der Suspendierung um ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit bemühen werde. "Wir werden versuchen, die entsprechende Gesetzgebung in diesem engen Zeitrahmen, den uns die Regierung auferlegt hat, durchzubringen", sagte Barry Gardiner, Handelsexperte der Labour-Partei in einem Interview mit dem Sender BBC.

Die Abgeordneten haben nur wenige Tage Zeit, um ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren durchzuführen, wenn das Parlament am kommenden Dienstag erstmals nach der Sommerpause wieder zusammentritt. Zwischen dem 9. und 12. September soll die laufende Sitzungsphase beendet werden. Alle bis dahin nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren verfallen dann. Ein zweites Zeitfenster im Oktober ist ähnlich eng. Angesichts der vielen Hürden im Gesetzgebungsverfahren ist es kaum möglich, ein Gesetz in dieser kurzen Zeit zu verabschieden.

Corbyn als Interimspremier umstritten

Sollte es nicht gelingen, ein Gesetz gegen den Brexit ohne Abkommen zu verabschieden, bliebe wohl nur ein Misstrauensvotum gegen die Regierung. Der Labour-Haushälter John McDonnell sagte in einer Rede, die Partei behalte sich ein Misstrauensvotum vor und würde eine Neuwahl des Parlaments begrüßen. Umstritten ist jedoch, wer eine Interimsregierung nach dem möglichen Sturz Johnsons anführen soll. Oppositionsführer Jeremy Corbyn gilt dafür als zu kontrovers.

Der konservative Abgeordnete Ken Clarke mutmaßte, Johnson lege es bewusst auf ein Misstrauensvotum an. "Boris bereitet sich offenkundig auf eine Wahl vor." Er wolle im Stil von USA-Präsident Donald Trump eine Abstimmung nach dem Motto "das Volk gegen Ausländer".

Bislang lehnte eine knappe Mehrheit im Parlament einen Brexit ohne Vertrag ab, da in dem Fall mit massiven wirtschaftlichen Rückschlägen gerechnet wird. Die EU weigert sich allerdings, den mit Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag nachzuverhandeln. In Berlin erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie warte auf neue britische Vorschläge zum sogenannten Backstop. Dabei geht es um die Ausgestaltung der Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland. Johnson und eine Parlamentsmehrheit lehnen die Backstop-Vereinbarungen im Brexit-Vertrag ab.