Die britische Königin, Queen Elizabeth II, hat einen Antrag der britischen Regierung auf eine vorübergehende Parlamentsschließung genehmigt. Das teilte der Kronrat des Königshauses, der Privy Council, mit.

Beantragt ist, die laufende Sitzungsperiode des Parlaments frühestens am 9. und spätestens am 12. September zu unterbrechen. Ihre Tore öffnen sollen die Houses of Parliament dann erst wieder am 14. Oktober. In der Genehmigung der Queen wird diesem Antrag stattgegeben.



Der neue britische Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, die laufende Sitzungsperiode des Parlamentes zu unterbrechen, um sein neues Regierungsprogramm vorzustellen. Den Vorwurf, er wolle damit die Abgeordneten daran hindern, einen Brexit ohne Abkommen abzuwenden, bezeichnete Johnson als "vollkommen unwahr".



Hätte die Queen die Parlamentsschließung verhindern können?

Johnson will am 31. Oktober den Austritt Großbritanniens aus der EU vollziehen, auch ohne ein Abkommen mit der EU. Gegnern eines No-Deal-Brexits bliebe mit einer Zwangspause im Parlament nur noch wenig Zeit, Johnsons Pläne zu verhindern.



Theoretisch hätte die Queen den Antrag auch ablehnen können, das galt jedoch schon zuvor als unwahrscheinlich: Seit langer Zeit halten sich die britischen Monarchen strikt aus allen politischen Auseinandersetzungen heraus.