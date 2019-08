Trotz strömenden Regens und Drohungen aus Peking haben Hunderttausende Menschen in Hongkong für mehr Demokratie demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 1,7 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei nannte zunächst keine Zahlen. Bei der zentralen Kundgebung war der Victoria Park überfüllt, weswegen Metro-Züge nicht an den Bahnhöfen in der Nähe hielten. Mit Schirmen ausgestattet trotzten die Aktivisten nicht nur dem Regen: Obwohl die Polizei es verboten hatte, zogen viele vom Park aus weiter in Richtung des westlich gelegenen Admiralty-Viertels.



Die Demonstration war von der Protestgruppe Civil Human Rights Front (CHRF) organisiert und als Rückkehr zu den friedlichen Anfängen der Proteste angekündigt worden. Die Organisation meidet Konfrontationen mit der Polizei und war die treibende Kraft hinter den Massendemonstrationen im Juni und Juli. In den vergangenen Wochen hat es zunehmend gewaltsame Zusammenstöße zwischen Polizisten und Protestierenden gegeben. "Wir hoffen, dass wir der Welt zeigen können, dass die Menschen in Hongkong völlig friedlich sein können", sagte die CHRF-Sprecherin Bonnie Leung vor der Kundgebung. Sollten die Regierungen in Hongkong und Peking "darauf warten, dass unsere Bewegung stirbt, dann liegen sie falsch. Wir werden weiter kämpfen."

Viele Teilnehmer trugen in ihren Rucksäcken dennoch Laserpointer, Gasmasken, Schutzbrillen und Helme bei sich. "Wir haben unsere Ausrüstung dabei, aber wir hoffen, dass wir sie nicht benutzen müssen", sagte ein 30-jähriger Aktivist. Die Polizei hatte die Massenkundgebung im Victoria Park zwar genehmigt, einen Demonstrationszug durch die Straßen jedoch untersagt. Bis zum Abend blieb alles friedlich.



Die seit zehn Wochen andauernden Demonstrationen haben die chinesische Sonderverwaltungszone in eine schwere Krise gestürzt. Ursprünglich richteten sich die Proteste gegen ein neues Gesetz, das Auslieferungen von Verdächtigen nach China erlaubt hätte. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das Vorhaben auf Eis gelegt, es jedoch nicht offiziell beendet. Inzwischen gehen die Menschen gegen die pekingtreue Stadtregierung, die zunehmende Polizeigewalt auf die Straße und auch China selbst auf die Straße. Zuletzt kam es dabei vermehrt zu Zusammenstößen mit Einsatzkräften, vor allem nachdem Demonstrierende ihre Kundgebung auf den Flughafen ausgeweitet hatten und dort mit Sitzblockaden die Passagierabfertigung behinderten.



Die chinesische Regierung drohte den Demonstranten zuletzt unverhohlen. So brachte sie die Demonstranten mit Terrorismus in Verbindung und schickte Truppen an die Grenze. International wächst die Sorge vor einem militärischen Eingreifen wie 1989 bei der blutigen Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Staatspräsident Xi Jinping hat sich zur Entwicklung in Hongkong noch nicht geäußert. Am 1. Oktober will die Volksrepublik ihr 70-jähriges Bestehen feiern. Die EU rief zu einem "breiten und integrativen Dialog" auf, um die "Lage in Hongkong zu entschärfen" und appellierte an alle Beteiligten, auf Gewalt zu verzichten.