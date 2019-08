"Überraschung", "Farce", "Witz" – Donald Trumps Absage seines geplanten Staatsbesuchs in Dänemark hat in dem Land viele Reaktionen hervorgerufen. "Es war eine Überraschung, aber wir haben nichts Weiteres dazu zu sagen", sagte eine Sprecherin des dänischen Königshauses dem dänischen Rundfunk DR. Der Königspalast hatte die Absage des US-Präsidenten wegen der Kaufdebatte um Grönland offenbar nicht erwartet. Eigentlich waren Trump und seine Ehefrau zu einem Besuch am 2. und 3. September von der dänischen Königin Margrethe II. eingeladen. Die Regierung kündigte eine Stellungnahme Frederiksens für den Nachmittag an.

Trump hatte die Absage am Dienstagabend auf Twitter damit begründet, dass Regierungschefin Mette Frederiksen nicht über einen Verkauf Grönlands sprechen wolle. Die Ministerpräsidentin habe den USA und Dänemark "einen sehr großen Aufwand" erspart, indem sie direkt gesagt habe, dass sie Grönlands Verkauf nicht beim Treffen diskutieren wolle. Dafür danke er ihr, fügte Trump hinzu. Das Weiße Haus bestätigte die Absage.

Die ehemalige Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt sagte auf Twitter, Trumps Absage sei zutiefst beleidigend für die Menschen in Grönland und Dänemark, Anders Fogh Rasmussen, früherer Nato-Generalsekretär und Ex-Regierungschef Dänemarks, sah in der Absage des Besuchs sogar einen Rückschlag für die diplomatischen Beziehungen der beiden Staaten. Statt absurde Diskussionen über den Verkauf von Grönland zu führen, sollte man sich lieber den Sicherheits- und Umweltproblemen in der Arktis widmen.



Vorbereitungen waren schon in Gange

Der Chef der rechtspopulistischen Volkspartei, Kristian Thulesen Dahl, sprach von einer "Farce". Der Chef der größten dänischen Polizeigewerkschaft, Claus Oxfeldt, wurde in den dänischen Medien damit zitiert, dass die Behörden sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für Trumps Besuch gewesen seien. "Soweit ich weiß, ist die Frustration darüber groß, wie viel Zeit für einen Besuch aufgewendet worden ist, der abgesagt wurde."

Trumps Kaufinteresse an Grönland beschäftigt seit mehreren Tagen die internationale Presse. Der Präsident hat das Thema mehrfach angesprochen. Im Gegenzug hat die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen genauso wie der grönländische Premierminister Kim Kielsen betont, ein Verkauf sei ausgeschlossen. Grönland ist ein autonomes Außengebiet Dänemarks.