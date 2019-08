Kinder sagen die Wahrheit, heißt es. Wenn die kleine Lena also jemanden nicht mag, wird er das ungefiltert erfahren, die "blöde Pupsnase". Auch Betrunkenen wird nachgesagt, es falle ihnen schwer, eine Lüge über die Lippen zu bringen, zumindest bevor die Wirkung des Alkohols ins Halluzinöse kippt. Und dann sind da die Wütenden: Wer sich unkontrolliert aufregt, kann doch nur ehrlich sein. Ein gesundes Maß an drastischen Flüchen und schmutzigen Wörtern kann demnach nicht schaden, es kommt ja von Herzen. Auch in der Politik?

Es kann jedenfalls hilfreich sein, um sich unmissverständlich auszudrücken. So wie der 36. Präsident der USA, Lyndon B. Johnson, der 1964 die Zypernkrise mit aller Macht entschärfen und eine Teilungslösung zwischen Griechenland und der Türkei durchsetzen wollte. Als der Botschafter aus Athen ihm eröffnete, keine griechische Regierung könne einen solchen Plan akzeptieren, wurde Johnson deutlich: "Fuck your …", oder besser gleich sinnwahrend ins Deutsche übertragen: "Scheiß auf Ihr Parlament, Scheiß auf Ihre Verfassung!" Nun ja, man wusste, woran man war.

Neun Präsidenten später weiß man im Grunde auch, woran man ist. Donald Trump gibt schließlich nichts auf Konventionen, nach denen es sich verbieten würde, afrikanische Länder als "shithole countries" oder Gegner öffentlich als "pussy" zu bezeichnen. Es dürfte unstrittig sein, dass dieser Präsident Grenzen zu Wortfeldern überschreitet, die insbesondere in den USA eigentlich als No-Go-Areas der politischen Kommunikation gelten.

George W. Bush glaubte seinerzeit, niemand höre zu, als er in Reichweite der Mikrofone bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2000 über einen Journalisten als "major league asshole" lästerte – solche Ausfälle gab es immer, ertappt in ehrlicher Abneigung, die nicht fürs Publikum bestimmt war, halb so wild. Wenn Trump dagegen vor johlenden Massen über Lautsprecher auf die eine oder andere Art klarmacht, wer für ihn zur Arschloch-Bundesliga gehört, oder seine Tweets mit üblen Invektiven füllt, hat das eine andere Qualität.

Vor einigen Jahren untersuchten die italienischen Wissenschaftler Nicoletta Cavazza und Margherita Guidetti, wie fluchende Politiker ankommen. Vereinfacht gesagt, wirken sie sympathischer und glaubwürdiger. Zumindest, wenn das Publikum positiv überrascht ist. Was meint: Die Erwartung, dass Politiker ja doch alle denselben glattgebügelten, elitär verlogenen Typus verkörpern, wird von einer dosiert frechen Schnauze enttäuscht. Die Irritation erhöht die Aufmerksamkeit, die Botschaften überzeugen leichter. Wer von der schmutzigen Sprache negativ überrascht ist, weil er andere Erwartungen hat, wird sich davon weniger beeinflussen lassen. Wo andere also unter Umständen vorsichtiger sein müssen, kann Trump (bevor es jetzt zu nüchtern wird) so richtig auf die Kacke hauen.

Denn für seine Anhänger ist Trump einer, der sagt, was er denkt und wie die Dinge wirklich sind. Er verbalisiert ihre Wut, seine Wortwahl schafft Nähe nach innen und Abgrenzung nach außen. Doch zugleich normalisieren seine Angriffe den Hass, lassen ihn wachsen, und damit die Gefahr, dass manche irgendwann glauben, statt nur zu schimpfen, könne man auch schlagen – oder Schlimmeres.



Und so hat Trump auch in Washington etwas verändert. Viele Politiker halten sich immer weniger zurück, wie eben erst eine Untersuchung der politischen Software- und Datenspezialisten von GovPredict für die Washingtoner Zeitung The Hill aufgezeigt hat. Seit 2014 erfassen sie das Ausmaß der Vulgaritäten in den Tweets der Kongressabgeordneten (oder ihrer Mitarbeiter) und stellen fest: Es wird geflucht und beleidigt, was das Zeug hält. Mit einem krassen Anstieg ab 2017, also nach Trumps Amtsantritt. Und der Trend hält an, wohl kaum ein Zufall. Shit und fuck waren dabei zuletzt wieder etwas aus der Mode, aber cunt und prick sind ja auch nicht besser. Es scheint sich grundsätzlich etwas verschoben zu haben, was die gesellschaftliche Toleranzschwelle für dirty words angeht. Das Skandalpotenzial ist eher gering.

Klar, das sind Profis, die genau wissen, was sie tun und wie weit sie gehen können. Viele der vermeintlichen Ausbrüche werden kalkuliert sein, bei Trump allemal. Aber wer die US-Politik in diesen Tagen beobachtet, kann auch verstehen, wenn die Gegner des US-Präsidenten Emotionen zeigen und einfach mal die Kontrolle verlieren. Nicht wenige werden ihren Kindern erklären müssen, warum die "blöde Pupsnase" im Weißen Haus überhaupt so viel zu sagen hat. Und selbst keine Antwort haben.