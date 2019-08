US-Präsident Donald Trump will Alaskas Regenwald zur großflächigen Abholzung und für den Straßenbau freigeben. Nach Informationen der US-amerikanischen Zeitung Washington Post wies Trump seinen Landwirtschaftsminister Sonny Perdue an, die bestehenden Restriktionen für die Forstwirtschaft im Tongass National Forest im Südosten des US-Bundesstaates aufzuheben. Außerdem sollten große Teile des Naturgebietes für Energie- und Bergbauprojekte freigegeben werden.

Mit rund 67.500 Quadratkilometer ist der Tongass National Forest der größte Nationalforst der USA. Er erstreckt sich vom Pazifik bis an die kanadische Grenze und umfasst mehr als die Hälfte des weltweiten Bestandes an sogenannten gemäßigten Regenwäldern.

2001 hatte der damalige US-Präsident und Demokrat Bill Clinton ein Gesetz erlassen, wonach der Bau von Straßen und Holzfällerei im Tongass National Forest verboten ist. Nur unter bestimmten Ausnahmen erlaubt das Forstamt Bau- und Rodungspropjekte. Die kommerzielle Nutzung ist dabei ausgeschlossen.



Bevor Trump dem Landschaftsminister den Auftrag erteilt habe, habe er sich mit Gouverneur von Alaska, dem Republikaner Mike Dunleavy, an Bord der Air Force One über die wirtschaftliche Nutzung des Tongass-Gebiet unterhalten, hieß es in dem Zeitungsbericht. Dunleavy habe sich für die Aufhebung der Beschränkungen für Straßenbau und Holzfällerei ausgesprochen.



Auch Alaskas Senatorin Lisa Murkowski, ebenfalls eine Republikanerin, befürworte die Lockerung der Straßenbau- und Abholzungregelung. Das als "Roadless Rule" bekannte Gesetz von Clinton hätte niemals für Alaska beschlossen werden dürfen, sagte Murkowski. "Es beschränkt unsere Möglichkeit eine nachhaltige, ganzjährige Wirtschaft für die südöstliche Region zu entwickeln, in der weniger als ein Prozent des Landes in privater Hand ist." Der Umsatz der Holzindustrie sei zudem gesunken und die wenigen verbliebenen Fabriken in Alaskas größtem Nationalforst müssten sich ständig um ihre Versorgung, sagte Murkowski weiter.



Der Tourismus ist wirtschaftlich wichtiger

Allerdings ist die Holzwirtschaft im Südosten von Alaska nach Informationen der Washington Post für lediglich ein Prozent der Arbeitsplätze verantwortlich. Diese Zahl stamme von der Wirtschafsförderungsorganisation South East Conference, die in der betroffenen Region ansässig ist.

Viel eher sei der Tongass National Forest mit seiner Wildnis aus dichten Wäldern, Gletschern und Fjorden ein beliebtes Touristenziel. Der Tourismussektor mache daher 17 Prozent der Arbeitsplätze der Region aus.



Darüber hinaus ist der Nationalforst Lebensraum für Schwarz- und Braunbären, Wölfen, Elche, andere Wildtiere – und für indigene Völker wie die Tlingit Indianer. Der gemäßigte Regenwald bindet außerdem Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre und trägt so zum Klimaschutz bei.