Das US-Heimatschutzministerium hat eine neue Regel vorgestellt, die es ermöglichen soll, Familien, die ohne Papiere in die USA einwandern, unbegrenzt in Gewahrsam zu nehmen. Damit würde die Trump-Administration eine gerichtliche Einigung aus dem Jahr 1997 unterlaufen: Demnach dürfen Familien mit Kindern, die an der Grenze aufgegriffen werden, maximal 20 Tage festgehalten werden.



"Diese neue Regel erlaubt es der US-Regierung, die Einwanderungsgesetze im Sinne des Kongresses durchzusetzen", sagte der amtierende Heimatschutzminister Kevin K. McAleenan. Mit dieser neuen Regel können Familien in Zentren festgehalten werden, bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Solche Verfahren können sich laut New York Times aber über Monate ziehen, in Einzelfällen sogar länger. Ende der Woche soll die Verordnung veröffentlicht werden, sie würde dann innerhalb von 60 Tagen in Kraft treten. Allerdings ist ein Rechtsstreit absehbar, was die Einführung verzögern dürfte.



Die Aufhebung der Zeitbegrenzung gilt als ein zentrales Projekt von Präsident Donald Trump. Mehrfach hatte er die angebliche "Catch and Release"-Praxis an der Grenze kritisiert. Seiner Meinung nach würde die Arbeit von Grenzbeamten dadurch konterkariert, dass diese Migranten nach kurzer Zeit wieder laufen lassen müssten. Bereits vor einem Jahr hatte Trump die Neuregelung in Aussicht gestellt.



Eine von mehreren Verschärfungen des Einwanderungsrechts

Die unbegrenzte Ingewahrsamnahme ist eine von mehreren Verschärfungen des Einwanderungsrechts in den USA. Zuletzt hatte die Trump-Regierung etwa den legalen Zugang zu Green Cards erschwert. Zuvor war das Asylrecht aufgeweicht worden: Migrantinnen und Migranten, die durch sichere Drittstaaten einreisen, erhalten kein Asyl mehr.



Wegen ihres Umgangs mit minderjährigen Einwanderern sieht sich die Trump-Regierung bereits seit längerem heftiger Kritik durch die oppositionellen Demokraten sowie von Bürgerrechtlern ausgesetzt. Die Zustände in den Unterbringungszentren an der Grenze werden vielfach als menschenunwürdig kritisiert.

Im vergangenen Jahr hatte die Regierung zudem damit begonnen, minderjährige Migranten an der Grenze von ihren Eltern zu trennen und separat unterzubringen. Nach öffentlichen Protesten ließ Trump die Praxis nach sechs Wochen offiziell wieder beenden. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU prangerte jedoch erst kürzlich an, dass die Praxis fortgesetzt werde. An der Grenze zu Mexiko hätten die US-Behörden binnen eines Jahres fast tausend Einwandererkinder von ihren Eltern getrennt.