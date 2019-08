Großbritannien ist in einer Verfassungskrise. Anders kann der Kampf zwischen der Regierung, der Exekutive, und dem Parlament, der Legislative, als rechtmäßige Vertretung und Stimme des Volkes kaum genannt werden. Wo aber bleibt die Queen? Großbritannien ist eine konstitutionelle Monarchie. Die Königin ist Staatsoberhaupt. Warum schreitet sie nicht ein, schlichtet nicht, spricht kein Machtwort? Statt dessen residiert sie – wie immer in den Sommermonaten – auf Schloss Balmoral in Schottland und nickt den offenbar undemokratischen Coup von Boris Johnson ab.



So könnte man argumentieren. Leider aber ist es falsch. Königin Elisabeth hat keine andere Wahl. Im Gegenteil: Verfassungsrechtler in Großbritannien glauben, dass der Hof höchstwahrscheinlich unglücklich darüber sei, dass Königin Elisabeth sich genötigt sah, die von Boris Johnson verlangte Aussetzung des Parlamentes abzusegnen. So etwas ist ihr in ihrer gesamten Regierungszeit von 67 Jahren und 13 Premierministern und -ministerinnen nicht passiert.

Aber die Verfassung basiert auf dem Gedanken, dass der Premierminister in normalen Zeiten die Mehrheit des Parlamentes hinter sich weiß, dass er also Entscheidungen fällt, die vom Parlament getragen werden. Wenn er oder seine Minister der Königin empfehlen, das Parlament auszusetzen, so geschieht dies – im Normalfall – im Sinne des Parlamentes. Es hat deshalb in der Regierungszeit von Elizabeth II keinen Fall gegeben, in dem sie dem Premierminister die Aussetzung des Parlamentes abgeschlagen hätte.



"Pudel des Premierministers"

Die begrenzte politische Macht der Königin ist Grundpfeiler der konstitutionellen Monarchie, die seit 1688 in England gilt. Im Mittelalter herrschten die Könige in England noch so, wie man sich das vorstellt: ein Wink mit dem Finger und alles gehorchte. Das endete mit König Charles I., der 1629 das Parlament auflöste, um allein zu regieren. Keine zwanzig Jahre später war Schluss damit. Er wurde von seinen Feinden festgenommen, vor Gericht wegen Hofverrats zum Tode verurteilt und geköpft. Deshalb die zynische Bemerkung des ehemaligen Außenministers Malcolm Rifkind: "Die Aussetzung des Parlamentes ist absolut undemokratisch: Es endete schon einmal damit, dass jemand seinen Kopf verlor. Der Premierminister will sicherlich seinen behalten, während einige seiner Berater den ihren offenbar verloren haben."



Die Frage ist, welche politische Macht die Queen in diesem System überhaupt hat. In Großbritannien hört man wieder Rufe, die Monarchie abzuschaffen. "In Italien rettet Präsident Mattarella das Land vor populistischem Chaos. Er allein kann das Parlament aufheben und auflösen. Hier ist die Königin der Pudel des Premierministers. Wir brauchen eine geschriebene Verfassung und einen gewählten Präsidenten", so der Author Will Hutton auf Twitter.



Die Königin hat in der konstitutionellen Monarchie Großbritanniens weitgehend zeremonielle Aufgaben, sie soll die Krone repräsentieren. Sie darf sich aber öffentlich nicht zur Politik äußern, weil das Sache des Volkes, also des Parlamentes ist. Es fällt verfassungsrechtlich nicht in ihren Aufgabenbereich. Sie könnte anders nicht das gesamte Volk als Staatsoberhaupt repräsentieren. Sie darf allein das Parlament nicht auflösen oder aussetzen.

Selbst wenn die Königin vor dem Parlament auftritt, hat sie inhaltlich keinen Einfluss. Sie liest bei ihrer Queens Speech dem Parlament eine vorbereitete Rede vor, die den Abgeordneten erklärt, welche Regierungspolitik in der nächsten Legislaturperiode bevorsteht. Sie darf sich dazu nicht äußern, egal ob es ihr gefällt oder nicht. Sie muss strikt unparteiisch bleiben. Nach Angaben der Sunday Times hat Queen Elizabeth lediglich hinter den Kulissen geäußert, dass sie "wirklich enttäuscht" sei über die Unfähigkeit der politischen Klasse "richtig zu regieren".