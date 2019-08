Nach dem Tod von Jeffrey Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle ist der Direktor der Haftanstalt, in der der US-Milliardär untergebracht war, versetzt worden. Der Schritt wurde von US-Justizminister William Barr veranlasst, wie eine Sprecherin des Justizministeriums mitteilte. Demnach wird das Metropolitan Correctional Center während der laufenden Untersuchungen kommissarisch von dem Direktor einer anderen Einrichtung geleitet. Zudem wurden zwei mit der Aufsicht des Gefangenen beauftragten Gefängniswärter beurlaubt.



Der 66-jährige Epstein war am Wochenende in dem New Yorker Gefängnis von Mitarbeitern leblos aufgefunden worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich für tot erklärt wurde. Das Gefängnis geht von Suizid aus. US-Justizminister Barr hatte "ernsthafte Unregelmäßigkeiten" in der Haftanstalt beklagt und eine "gründliche Untersuchung" des Falles angekündigt. Die US-Bundespolizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen, auch das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung ein.

US-Medien zufolge war Epstein allein in seiner Zelle gewesen, obwohl eigentlich mindestens ein Zellengenosse vorgeschrieben ist. Zudem soll der frühere Investmentbanker trotz eines offenbar vorangegangenen Suizidversuchs nur kurz unter besonderer Beobachtung wegen möglicher Wiederholungsgefahr gestanden haben.

Konkrete Vorwürfe gibt es auch gegen die Wärter in der Gefängniseinheit von Epstein. Sie sollen nicht die Vorgabe erfüllt haben, alle 30 Minuten nach dem 66-Jährigen zu sehen. Wie die New York Times berichtet, sind die beiden Beamten eingeschlafen und hätten dessen Zustand für rund drei Stunden nicht kontrolliert. Die Wärter sollen dann ihren Arbeitsbericht gefälscht haben, um ihr fatales Versäumnis zu verschleiern, schreibt die US-Zeitung unter Berufung auf Ermittlungs- und Gefängnisbeamte. Videos von Überwachungskameras zeigen demnach, dass die Wärter keinen der in den Dokumenten verzeichneten Kontrollgänge durchgeführt haben.

Der in elitären Kreisen bestens vernetzte Geschäftsmann Epstein saß in Haft, da er jahrelang junge Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben soll. Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft in New York betrieb er zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring. Bei einer Verurteilung hätten dem US-Multimillionär bis zu 45 Jahre Haft gedroht. US-Medien spekulieren, dass ein Prozess weitere Prominente schwer belastet hätte. Epstein hatte gute Kontakte zu zahlreichen Politikern und Prominenten, darunter zum heutigen Präsidenten Donald Trump, zu Ex-Präsident Bill Clinton und zu Prinz Andrew aus Großbritannien.

Am Dienstag hatte die US-Bundespolizei FBI nach Medienberichten das Anwesen des Unternehmers auf den Amerikanischen Jungferninseln durchsucht. Der Miami Herald berichtete, es sei die erste Durchsuchung auf Epsteins Privatinsel Little St. James gewesen.

Zuvor hatte Justizminister Barr zugesichert, dass die Ermittlungen zu Epsteins mutmaßlichen Vergehen fortgeführt werden sollen. Mögliche Komplizen sollten ihrer Strafe nicht entgehen. Im Fokus des FBI steht nun vor allem Ghislaine Maxwell, die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell. Mehrere Opfer werfen der 57-Jährigen vor, sie habe aktiv junge Mädchen rekrutiert, um Epsteins sexuelles Verlangen zu befriedigen.