Die britischen Oppositionsparteien haben ein gemeinsames Vorgehen vereinbart, um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen zu verhindern. Dazu könnten neuen Gesetze oder ein Misstrauensvotum genutzt werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Zuvor hatte Labour-Chef Jeremy Corbyn Gespräche unter anderem mit den schottischen Nationalisten, den Liberaldemokraten und den Grünen geführt.

Corbyn hatte bereits Mitte August angekündigt, ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson anzustreben, um einen ungeregelten Brexit zum 31. Oktober zu verhindern. Er wolle dann Übergangsregierungschef werden, um bei der EU eine erneute Verschiebung des Austritts zu beantragen. Nach einer Neuwahl des Parlaments könne es dann ein erneutes Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU geben.



Genaues Vorgehen offen

Ob sich die anderen Oppositionsparteien tatsächlich Corbyns Plan anschließen werden, ist offen. Wann und wie genau die No-Deal-Gegner ihren Plan umsetzen wollen, blieb unklar. Die Chefin der Liberal Democrats Jo Swinson sagte dem Sender Sky News, ein Misstrauensvotum gegen Johnson hätte größere Chancen, wenn Corbyn seine Pläne begrabe, selbst Chef einer Übergangsregierung zu werden.



Die Abgeordnete Anna Soubry, die eine Gruppe von proeuropäischen ehemaligen Tory- und Labour-Abgeordneten anführt, schrieb auf Twitter, "wir sind uns einig, dass wir zusammenarbeiten werden, um einen No-Deal-Brexit per Gesetz zu verhindern". Für die einzige Grünen-Parlamentarierin im Unterhaus, Caroline Lucas, bleibt auch ein Misstrauensvotum eine Option. Die Regierung zu stürzen, sei aber nicht ohne Risiko, sagte sie der BBC. Priorität habe daher ein Gesetzgebungsprozess, um Johnson zur Verschiebung des Austrittsdatums am 31. Oktober zu zwingen.

Das britische Parlament tritt am 3. September wieder zusammen. Berichten britischer Medien zufolge sind weitere Treffen der Oppositionsparteien geplant.

Premierminister Johnson will den Brexit mit oder ohne Abkommen am 31. Oktober vollziehen. Der Nachfolger von Theresa May verlangt von der Europäischen Union Änderungen am ausgehandelten Brexit-Vertrag. Andernfalls will er sein Land ohne Abkommen aus der EU führen. Kritiker befürchten bei einem No-Deal-Brexit erhebliche wirtschaftliche Folgen.

Johnson hatte in den vergangenen Tagen Gespräche unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel geführt und sollte am Dienstag mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefonieren. Zudem wurde Johnsons Brexit-Berater David Frost zu informellen Gesprächen in Brüssel erwartet.