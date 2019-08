Wie schnell seine Macht geschwunden war, bekam Ferdinand Piëch an einem Samstag zu spüren, dem 25. April 2015. In einer wohl einmalig spektakulären Sitzung versagte das Aufsichtsratspräsidium Piëch überraschend die Gefolgschaft. Ausgerechnet ihm, dem Mann, der VW erst groß gemacht hat. Der damalige VW-Aufsichtsratschef Piëch hatte wenige Tage zuvor dem VW-Vorsitzenden Martin Winterkorn via Spiegel-Interview öffentlich das Vertrauen entzogen. "Ich bin auf Distanz zu Winterkorn" ließ er die Öffentlichkeit wissen – warum genau, darüber rätselt Deutschland selbst Jahre später noch immer. Schließlich war Winterkorn sein Ziehsohn, galt als natürlicher Nachfolger von Piëch an der Spitze des Aufsichtsrats.



Piëch aber senkte den Daumen – wie er es schon öfter zuvor bei Top-Managern im VW-Konzern gemacht hatte. Doch diesmal spielte der Aufsichtsrat nicht mit: Fünf Männer, darunter Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) und Wolfgang Porsche, Piëchs Cousin, weigerten sich in der Sitzung, Winterkorn zu entlassen. Piëch verlor den Machtkampf gegen seinen ehemaligen Vertrauten. Überraschend schmiss er darauf hin, trat als Aufsichtsratsvorsitzender zurück und verkaufte nur wenige Jahre später auch seine milliardenschweren Anteile an der Porsche SE (PSE), die eine Mehrheit am VW-Konzern hält. Und Deutschland rieb sich einmal mehr verwundert die Augen, welchen Machtkampf Piëch da wieder angezettelt hatte.

Mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz

Die Aufsichtsratssitzung im Jahr 2015 beendete eine der außergewöhnlichsten Managerkarrieren in der deutsch-österreichischen Unternehmerlandschaft. Piëch, Enkel des legendären Käfer-Konstrukteurs Ferdinand Porsche, galt als Retter von VW, als er 1993 an die Spitze des Vorstands der Volkswagen AG aufrückte. Damals kriselte der Autokonzern mächtig, er hatte mit Qualitätsproblemen und hohen Verlusten zu kämpfen. Piëch arrangierte sich mit den Gewerkschaften, ging als gelernter Maschinenbauer und technikversessener Ingenieur offensiv die Qualitätsprobleme an und formte über Jahre VW zum inzwischen weltgrößten Autokonzern: mehr als 650.000 Angestellte, ein dutzend Marken und mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz.



Zugleich aber regierte Piëch am liebsten autoritär und zentralistisch. 2002 wechselte er in den Aufsichtsrat und wurde fast allmächtiger Chefkontrolleur, sein Vertrauter Martin Winterkorn übernahm den VW-Vorstand. Der Spiegel beschrieb einmal die Atmosphäre bei Volkswagen unter dem Duo Winterkorn-Piëch als "Nordkorea minus Arbeitslager". Porsche-Chef Wendelin Wiedeking brüskierte er öffentlich, als er dessen Pläne torpedierte, eine Mehrheit an VW zu übernehmen – und stattdessen VW sich später Porsche lieber selbst einverleibte. "Wenn ich etwas erreichen will, gehe ich auf das Problem zu und ziehe es durch, ohne zu merken, was um mich herum stattfindet", hat Piëch in seiner Autobiografie geschrieben. "Mein Harmoniebedürfnis ist begrenzt." Kritiker sind überzeugt, dass erst durch seinen autoritären Führungsstil ein System der Angst geschaffen wurde, das am Ende die Manipulationen an Dieselmotoren erst ermöglichte: Ingenieure tricksten lieber, als dass sie dem Duo Winterkorn-Piëch gestanden, dass bestimmte Abgasgrenzwerte nicht machbar seien.



In einem großen Porträt hat die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung einmal geschrieben, dass im Leben des Ferdinand Piëch drei Dinge zählen würden: Volkswagen, Familie, Geld. "In dieser Reihenfolge. So bekennt er es selbst. VW steht also noch vor der Familie." Auch was sein Privatleben anging, war Piëch in gewisser Weise unkonventionell. Er hinterlässt insgesamt 13 Kinder aus vier Beziehungen, darunter eines mit Marlene Porsche, der Ex-Frau seines Cousins Gerd, und mehr als doppelt so viele Enkelkinder.