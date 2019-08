Nach zweieinhalb Wochen auf See hat Spanien dem Flüchtlingsrettungsschiff Open Arms offiziell einen sicheren Hafen in Andalusien angeboten. "Ich habe veranlasst, dass der Hafen von Algeciras für den Empfang der #OpenArms aktiviert werden soll", twitterte der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Sonntag. "Spanien handelt immer in humanitären Notfällen." Mit dem Angebot habe Sánchez auf die Lage der Migranten an Bord reagiert, wie die Regierung in Madrid mitteilte. So habe "die unfassbare Reaktion der italienischen Behörden und insbesondere des Innenministers Matteo Salvini, alle Häfen zu schließen" Spanien zu diesem Schritt veranlasst, zitierte die Zeitung El País aus einer Regierungserklärung. Das Schiff gehört der spanischen Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms.

Laura Lanuza, eine Sprecherin der NGO, lehnte das Angebot am Sonntag jedoch ab. Eine sechstägige Weiterfahrt nach Andalusien sei "verrückt". Bezugnehmend auf den Zustand der Geflüchteten an Bord sagte sie: "Wir können ihr Leben und ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen." Die Besatzung müsse mit Angstzuständen und Gewaltausbrüchen umgehen. Es sei zunehmend schwer, die Lage unter Kontrolle zu behalten. Kurz zuvor waren mindestens vier Geflüchtete mit Rettungswesten ins Wasser gesprungen, um zur rund 275 Meter entfernten italienischen Insel Lampedusa zu schwimmen. Die Besatzungsmitglieder hatten versucht, sie wieder an Bord zu bringen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte am Samstag nach langem Streit 27 unbegleitete Minderjährige von der Open Arms auf der Insel Lampedusa an Land gehen lassen, 105 Erwachsene und zwei begleitete Minderjährige mussten aber an Bord bleiben. Während die Open Arms vor Lampedusa wartete, zeigte der spanische Fernsehsender RTVE Bilder erschöpfter und aufgebrachter Migranten. "Die Menschen verlieren die Geduld und sind sehr nervös", sagte eine Reporterin an Bord. Sechs EU-Länder, darunter Deutschland und Spanien, hatten sich zuvor bereit erklärt, die Geflüchteten von der Open Arms aufzunehmen.