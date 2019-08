US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben für den Besuch des iranischen Außenministers Mohammed Dschawad Sarif in Biarritz vorab sein Einverständnis erteilt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe ihn über die vertraulichen Besuchspläne unterrichtet und um Zustimmung gebeten, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels. "Ich habe gewusst, was er tut, und ich habe alles gebilligt." Macron habe ihn vorab gefragt und seine Zustimmung zu der Einladung gehabt. "Ich habe gesagt: Wenn Sie das wollen, machen Sie das." Auf die Frage, ob er die Einladung als respektlos empfunden habe, sagte der US-Präsident: "Nein, nein, nein."



Der iranische Außenminister war am Sonntag zu einem völlig überraschenden Besuch nach Biarritz gekommen und hatte Macron sowie dessen Außenminister Jean-Yves Le Drian getroffen. Anschließend wurden Diplomaten aus Deutschland und Großbritannien unterrichtet, direkte Gespräche mit US-Vertretern gab es offenbar nicht. Stattdessen hieß es anschließend seitens der Delegation aus Washington, der französische Präsident habe seine Initiative nicht mit den USA abgestimmt.



Dem widersprach Trump nun und fügte hinzu, für ein eigenes Treffen mit Sarif sei es seiner Ansicht nach noch "zu früh" gewesen. Stattdessen stellte der US-Präsident der Regierung in Teheran – ähnlich wie bei seinen Gesprächen mit Nordkorea – wirtschaftliche Hilfe in Aussicht – wenn das Regime auf Atomwaffen verzichte. Trump sagte: "Sie müssen mit dem Terrorismus aufhören."

Im Mai 2018 hatten die USA das internationale Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und inzwischen eine Reihe von Regimevertretern – darunter auch Außenminister Sarif – auf die US-Sanktionsliste gesetzt. Irans europäische Gesprächspartner sind düpiert und wollen an dem Vertrag festhalten. Derweil verteidigte der iranische Präsident Hassan Ruhani den Blitzbesuch Sarifs in Biarritz. "Das war nach Absprache und im Einklang mit unserer aktiven Diplomatie", sagte er in Teheran.