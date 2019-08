Die Chefs der G7-Staaten wollen Russland zunächst nicht in ihren Kreis zurückkehren lassen. Die Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten hätten sich auf ihrem Gipfel in Biarritz zwar einmütig dafür ausgesprochen, "den Dialog und die Abstimmung mit Russland zu verstärken", hieß es aus Diplomatenkreisen. Allerdings sei es "zu früh für eine Rückkehr" Russlands in die Gruppe.



Russland war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und wegen seiner Politik im Ukraine-Konflikt aus der Gruppe ausgeschlossen worden. Die G8 wurde daraufhin wieder zur G7. Den Diplomatenangaben zufolge einigten sich die G7-Chefs bei ihrem Arbeitsessen in Biarritz darauf, an diesem Umstand zunächst nichts zu ändern.

Insbesondere US-Präsident Donald Trump hatte sich wiederholt für die Wiederaufnahme Russlands ausgesprochen, konnte sich mit einem entsprechenden Vorstoß aber bereits beim G7-Gipfel in Kanada im vergangenen Jahr nicht durchsetzen. Nun sagte er, man habe eine "lebendige" Diskussion über das Thema geführt, die aber andauere. Er sei weiterhin der Ansicht, dass eine Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der wichtigen Industriestaaten "vorteilhaft" und "positiv" wäre. Womöglich, so Trump weiter, gebe es in dieser Frage aber keinen Konsens bei den G7. "Vielleicht lassen wir es so, wie es ist."

Kein formeller Vermittlungsauftrag an Macron

Des Weiteren verabredeten die G7 eine neue Initiative zur Beilegung der Krise mit dem Iran. Nach Angaben von Frankreichs Präsident und Gastgeber Emmanuel Macron habe man vereinbart, geschlossen gegenüber der Islamischen Republik aufzutreten. Ziel sei es, die Regierung in Teheran davon abzuhalten, weitere Schritte zur Aushöhlung des Atomvertrages zu ergreifen. Zudem wolle man offen für neue Verhandlungen sein.

Macron dementierte, dass er von den übrigen Staats- und Regierungschefs formell damit beauftragt worden war, "mit dem Iran zu sprechen und ihm eine Botschaft zu überbringen", wie es zuvor aus Diplomatenkreisen berichtet wurde. Die G7 seien ein informeller Klub, deshalb könne es keinen solchen Auftrag geben, sagte Macron. Zuvor hatte auch Trump gesagt, er habe keinen Auftrag unterschrieben, habe aber nichts gegen Iran-Gespräche durch Frankreich oder Japan.

Im Mai 2018 hatte der US-Präsident das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt. Trump argumentiert, das Abkommen sei ineffektiv und bevorzuge einseitig den Iran. Seitdem wachsen die Spannungen um das Land. Die übrigen G7-Staaten wollen das Abkommen retten.