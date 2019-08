Die israelische Luftwaffe hat Militärangaben zufolge mehrere Stellungen der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bombardiert. Einer der Angriffe am frühen Montagmorgen sei gegen das Büro eines Hamas-Kommandeurs im Norden des Gazastreifens gerichtet gewesen, teilte Israels Armee mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

Zuvor hatte das israelische Militär am Sonntagabend von drei Geschossen berichtet, die aus dem Gazastreifen abgefeuert worden seien. Zwei seien vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Was mit dem dritten passierte, teilte das Militär nicht mit. Israelische Medien berichteten, die Rakete sei neben einer Straße im Süden des Landes eingeschlagen.

Die dem Verteidigungsministerium unterstellte israelische Zivilverwaltung für die besetzten Gebiete (Cogat) teilte mit, dass als Reaktion auf die erneuten Raketenangriffe die Treibstofflieferungen in den Gazastreifen für zunächst unbestimmte Zeit reduziert würden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der zugleich Verteidigungsminister ist, habe die Halbierung der Lieferungen angeordnet.

Brüchige Waffenruhe

Wer die Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert hatte, war zunächst unklar. Die Starts vom Sonntag könnten auch eine Antwort auf Militärschläge Israels in Syrien gewesen sein. Am Samstag hatte Israel dort Luftangriffe geflogen, Ziel waren nach israelischen Angaben iranische Drohnen, die für Angriffe auf Israel bereit gemacht worden seien.

Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas war zuletzt immer brüchiger geworden. Bei Angriffen an der Gaza-Grenze sind in diesem Monat bereits neun militante Palästinenser getötet worden. Hamas wirft Israel vor, sich nicht an Waffenruhevereinbarungen zu halten. Ein Sprecher warnte zuletzt vor einer neuen Eskalation der Gewalt, sollte die Situation sich nicht ändern. Im Zuge einer Waffenruhe soll Israel sich unter anderem dazu verpflichtet haben, die Einfuhr von mehr Treibstoff für das Kraftwerk im Gazastreifen sowie den Transfer von Millionengeldern aus dem Golfemirat Katar zu erlauben.

Seit März vergangenen Jahres demonstrieren an der Grenze zu Israel jede Woche Palästinenser gegen die Blockade des Küstenstreifens. Häufig mündeten die Demonstrationen in Zusammenstöße mit der israelischen Armee. Seither wurden mindestens 305 Palästinenser getötet, die meisten während solcher Proteste und Zusammenstöße. Die Zahl der getöteten Israelis liegt bei sieben.

Israel greift offenbar auch Stützpunkt im Libanon an

Mehreren libanesischen Medienberichten zufolge griff Israels Luftwaffe zudem einen Armeeposten einer palästinensischen Gruppe im Libanon an der Grenze zu Syrien an. Am frühen Montagmorgen habe es kurz hintereinander drei Angriffe gegeben, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA. Sie hätten einen Stützpunkt der Gruppe Volksfront zur Befreiung Palästinas – Generalkommando getroffen, die von Syrien unterstützt wird. Israel äußerte sich zunächst nicht.



Zuletzt waren zwei Drohnen in von der Hisbollah-Miliz beherrschten Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt. Eine davon explodierte. Die libanesische Armee und die vom Iran unterstützte Hisbollah sprachen von Drohnen aus Israel.