Bei zwei Explosionen im Gazastreifen sind mehrere palästinensische Polizisten getötet worden. Das berichten die radikal-islamischen Hamas sowie palästinensische Medien. Ihren Angaben nach kam es am Dienstagabend in der Nähe einer Polizeistation südwestlich der Stadt Gaza zu den Explosionen. Zwei der getöteten Polizisten seien an einer Kreuzung auf einem Motorrad unterwegs gewesen, als sich die erste Explosion ereignete. Laut Medienberichten wurde bei der zweiten Explosion ein weiterer Polizist getötet.

Das von der im Gazastreifen herrschenden Hamas geführte Innenministerium sprach von drei toten Polizisten und drei weiteren Verletzten. Nach den Explosionen sei der Ausnahmezustand ausgerufen und mehrere Menschen festgenommen worden.



Die Ursache für die Explosionen blieb unklar. Die Hamas und weitere militante Palästinenserorganisationen machen Israel für den Vorfall verantwortlich. In mehreren Stellungnahmen warfen sie der israelischen Regierung vor, die Situation in dem Küstengebiet destabilisieren zu wollen.



Einwohner berichteten, sie hätten zum Zeitpunkt der Explosionen eine Drohne der israelischen Armee über der Stadt Gaza bemerkt. Israel wies die Vorwürfe zurück: Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte, er wisse nichts von einer Beteiligung an den Explosionen.



Brüchige Waffenruhe

Zuvor hatte ein israelisches Flugzeug am Dienstag Stellungen der Hamas im Norden des Gazastreifens angegriffen. Damit reagierte Israel auf ein Geschoss, dass von dort in den Süden Israels gefeuert worden war. Nach Angaben aus palästinensischen Sicherheitskreisen wurde bei dem Angriff der Beobachtungsposten der Hamas zerstört. Es habe aber keine Berichte über Verletzte gegeben. Auch am Montag hatten israelische Kampfjets Vergeltungsangriffe auf ein Militärgelände der Hamas geflogen.

Eine von Ägypten vermittelte inoffizielle Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas war zuletzt mehrfach gebrochen geworden. Radikale Palästinenser hatten wiederholt Raketen auf israelisches Gebiet geschossen und versucht, den Grenzzaun des Gazastreifens zu durchbrechen. Israel reagierte darauf mit Luftangriffen. Bei Angriffen an der Grenze sind im Monat August bereits neun militante Palästinenser getötet worden.

Israel hatte vor zwölf Jahren eine Blockade des Küstengebietes verschärft, diese wird inzwischen von Ägypten mitgetragen. Seit März vergangenen Jahres demonstrieren an der Grenze zu Israel jede Woche Palästinenser gegen die Blockade. Häufig mündeten die Demonstrationen in Zusammenstöße mit der israelischen Armee. Seither wurden mindestens 305 Palästinenser getötet, die meisten während solcher Proteste und Zusammenstöße. Die Zahl der getöteten Israelis liegt bei sieben.



Die EU, Israel und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Im Gazastreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen, es mangelt an Trinkwasser und Strom.