Der britische Premierminister Boris Johnson will Berichten zufolge vor dem am 31. Oktober geplanten EU-Austritt des Landes eine Parlamentspause erzwingen. Er werde die Königin bitten, die Unterhaus-Sitzungen wenige Tage nach der Rückkehr des Parlaments aus der Sommerpause am kommenden Dienstag vorerst bis zum 14. Oktober zu unterbrechen, berichteten die Sender BBC und Sky News. Ähnlich hatte zuvor der Observer berichtet. Die Regierung äußerte sich nicht dazu.



Mit einem solchen Schritt würde Johnson Plänen der Oppositionsparteien zuvorkommen. Diese hatten einen Gesetzesvorschlag angekündigt, um einen Brexit ohne Austrittsabkommen zu verhindern. Sie hofften dabei auf Unterstützung von Konservativen, die ebenfalls gegen einen EU-Austritt ohne Deal sind. Für ein solches Gesetz bliebe bei einer Parlamentsunterbrechung aber nicht genügend Zeit.



Johnson hat eine Suspendierung des Parlamentes bisher nicht ausgeschlossen. Er besteht darauf, an dem vorgesehenen Austrittsdatum festzuhalten. Sollte die Europäische Union keine Nachverhandlungen zulassen, will der Premier die EU ohne Abkommen verlassen.

Johnson beharrt auf Aus für Backstop

In einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich Johnson am Dienstag unnachgiebig gezeigt. Ohne eine Abschaffung der umstrittenen Notfallregelung für Irland gebe es keine Chance auf eine Brexit-Einigung, habe er Juncker laut seinem Büro gesagt. Zwar werde eine Übereinkunft über die weiteren Beziehungen angestrebt. Diese gebe es aber keinesfalls, wenn der Backstop bestehen bleibe. Mit dieser Notfallklausel sollen Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden.



Auch Juncker beharrte in dem etwa 20-minütigen Gespräch auf seiner Position. Die Unterstützung der EU-Länder für Irland sei unerschütterlich, sagte Juncker laut einer Mitteilung der EU-Kommission.