Tausende Menschen haben in Großbritannien gegen Premierminister Boris Johnson und seine umstrittene Maßnahme demonstriert, das Parlament in eine fast fünfwöchige Zwangspause zu schicken. Mit Pfeifen und Trommeln zogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demonstration in London vor den Regierungssitz in der Downing Street. Auch in den englischen Städten Manchester, Bristol, Newcastle und York, in Schottlands Hauptstadt Edinburgh und im nordirischen Belfast gab es Proteste.

In London hatten sich schon zur Mittagszeit mehrere Tausend Menschen versammelt. Einige schwenkten EU-Flaggen und riefen "Boris Johnson, schäm' dich" oder "Trumps Marionette". Die Organisatoren hatten in Onlinenetzwerken mit dem Hashtag #StopTheCoup – also "Stoppt den Putsch!" – zu den Protesten aufgerufen. Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei forderte die Britinnen und Briten auf, sich an den Demonstrationen zu beteiligen.

Johnson hatte vergangene Woche entschieden, das britische Parlament wenige Wochen vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober für rund einen Monat zu suspendieren. Das beschränkt den Handlungsspielraum der Opposition und auch konservativer Brexit-Gegner, die einen EU-Austritt ohne Abkommen verhindern wollen.

Der neue britische Prime Minister will den Brexit in jedem Fall Ende Oktober durchführen – mit oder ohne Abkommen. Die Mehrheit der Unterhausabgeordneten lehnt einen No-Deal-Brexit jedoch ab. Das bisherige Austrittsabkommen, das seine Vorgängerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte, will Johnson nachverhandeln. Die EU hat Änderungen an dem Vertrag bislang ausgeschlossen.