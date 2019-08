Der konservative Politiker Alejandro Giammattei wird neuer Präsident Guatemalas. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen lag der frühere Chef der Gefängnisverwaltung nach Angaben der obersten Wahlbehörde mit rund 59 Prozent deutlich vor der früheren Präsidentengattin Sandra Torres.



Es werde ihm eine "enorme Ehre sein, Präsident dieses Landes zu sein", sagte Giammattei in Guatemala Stadt. Giammattei war bereits bei den drei vorherigen Präsidentenwahlen angetreten. "Der Moment Gottes ist gekommen", sagte der 63-Jährige auf einer Pressekonferenz. "Wir werden das Land wiederaufbauen."

Giammattei hatte mit seiner Partei Vamos im Wahlkampf einen Fokus auf ein hartes Vorgehen gegen Kriminalität und auf sozialkonservative Werte gelegt. Der 63-jährige Arzt, der wegen seiner Multiplen Sklerose Gehhilfen nutzt, ist strikt gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung und befürwortet traditionelle Familienwerte und die Todesstrafe.

Rund acht Millionen wahlberechtigte Bürger des mittelamerikanischen Landes waren am Sonntag aufgerufen, einen Nachfolger des Präsidenten Jimmy Morales zu wählen. Die Verfassung erlaubt keine Wiederwahl. Die Abstimmung verlief nach ersten Berichten friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Die Wahlbeteiligung war mit schätzungsweise 40 Prozent sehr gering.



Kritisches Thema ist das Migrationsabkommen mit den USA

Die erste Wahlrunde am 16. Juni hatte Torres mit rund 25,5 Prozent noch gewonnen. Ihre sozialdemokratische Partei UNE wurde bei der gleichzeitigen Parlamentswahl die mit Abstand stärkste Kraft im Kongress. Giammattei von der Partei Vamos kam auf knapp 14 Prozent. Weil kein Kandidat eine absolute Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl zwischen den beiden 63-Jährigen.

In Guatemala spielen Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Korruption für die Wähler eine große Rolle. Ein wichtiges Thema ist außerdem ein umstrittenes Migrationsabkommen mit den USA, das die Regierung vor zwei Wochen unterzeichnete. Demnach können Migranten, die auf dem Weg in die USA Guatemala betreten haben, kein Asyl in den USA beantragen, sondern müssen dies in Guatemala tun. Wie andere Länder der Region ist Guatemala aber von Armut und Gewalt geprägt.

Giammattei sagte während des Wahlkampfs, er kenne den Inhalt des Abkommens nicht und werde sich damit erst nach seiner Wahl auseinandersetzen.