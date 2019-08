In Hongkong haben sich trotz eines Demonstrationsverbots Tausende Menschen zu erneuten Protesten versammelt. Dabei kam es zu Ausschreitungen im Regierungsviertel. Die Polizei ging nahe dem Parlamentssitz mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Die meisten der vielfach mit Helmen und Gasmasken bekleideten Menschen zogen sich zurück, als ein Großaufgebot von Polizisten in der Nähe des Parlaments aufmarschierte, wie Reporter berichteten.



Zuvor hatten mehrere Demonstrierende versucht, Absperrungen niederzureißen. Einige warfen Gegenstände und Molotowcocktails auf Polizisten auf der anderen Seite. Daraufhin feuerten diese Tränengas und Wasserwerfer mit normalem und blauem Wasser, das die Kleidung der Protestierenden einfärbte.



1/22 Janice hat schon im Jahr 2014 demonstriert. "Ich mache mir Sorgen um die Zukunft und möchte auf der Demo hören, welche Pläne die Protestführer haben", sagt sie am 16. August während der "Stand with Hong Kong – Power to the People"-Rally. © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 2/22 Herr Tsang ist Beamter in Rente: "Ich bin alt und hatte ein gutes Leben in Hongkong. Jetzt bin ich hier, um die jungen Leute im Kampf um ihre Zukunft zu unterstützen." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 3/22 Lok hat sich mit seiner Freundin den Protesten angeschlossen: "Ich bin schockiert, mit welcher Gewalt die Polizei gegen uns vorgeht. Ich demonstriere gegen Gewalt." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 4/22 Kelvin hat eine Flagge der Vereinigten Staaten mitgebracht: "Die USA sind ein Leuchtfeuer der Demokratie. Die Welt muss hören, dass Hongkong Hilfe aus dem Westen braucht, um Chinas aggressivem Einfluss auf unseren Rechtsstaat Herr zu werden." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 5/22 Andy fühlt sich mehr britisch als chinesisch: "Hongkong ist eine internationale Stadt und kein chinesische. Ich demonstriere für freie Presse und einen Rechtsstaat." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 6/22 Winnie hat nichts gegen China und will nichts wissen von einem unabhängigen Hongkong: "Ich protestiere, weil die Polizei die Demonstranten Kakerlaken genannt hat. Entmenschlichende Rhetorik hat keinen Platz in unserer Gesellschaft." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 7/22 Peter hat das Bild eines blutenden Auges in seine Schutzbrille geklebt: "Die Polizei hat einer Sanitäterin mit Gummischrot ein Auge zerschossen. Ich bin sicher, dass sich bereits festlandchinesische Agenten unter den Polizisten befinden. Ich demonstriere gegen die Polizei von Hongkong, weil sie nicht mehr auf der Seite des Volkes ist." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 8/22 Hassom ist mit seinen Freunden aus der Universität gekommen: "Hongkong ist der letzte Außenposten der Freiheit in dieser Region und ich möchte, dass das so bleibt. Wenn nötig, bin ich bereit, für die Demokratie zu kämpfen." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 9/22 Frau Tang kühlt sich ab mit einem Handventilator und ist überwältigt von den Tausenden Demonstranten: "Ich möchte den jungen Leuten zeigen, dass meine Generation sie unterstützt." (Stand with Hong Kong) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 10/22 Hei will nur friedlich demonstrieren: "Ich hoffe auf die Aufmerksamkeit der USA und Großbritannien, Hongkong darf nicht im Stich gelassen werden." (Stand with Hong Kong) 11/22 Alex möchte anonym bleiben: "Ich kämpfe gegen das brutale Vorgehen der Hongkonger Polizei." (Stand with Hong Kong) 12/22 Stella aus Österreich ist als Touristin nach Hongkong gekommen und hat sich den Protestierenden angeschlossen: "Ich möchte den Demonstranten zeigen, dass sie Unterstützung aus der ganzen Welt haben." © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 13/22 Vor der Polizeistation im Stadtteil Sham Shui Po fand am 14. August eine spontane Kundgebung statt. Dieser Demonstrant möchte seinen Namen nicht nennen, aus Angst vor Peking. Er sagt nur: "Fügt Öl hinzu!" Dies ist der Schlachtruf der Demonstranten, er bedeutet so viel wie "Los geht's!" © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 14/22 Am 17. August demonstrierten die Lehrer im Chater Garden. Herr Tschang ist Rentner und trägt seine Botschaft auf dem Helm: "Studenten, boykottiert den Unterricht! Beschützt die Jugend, beschützt Hongkong, Lehrer und Eltern, steht auf! Hört auf, auf uns zu schießen, stoppt willkürliche Festnahmen!" © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 15/22 Maximilian unterrichtet Designtechnologie an der Universität: "Ich bin hier, um meine Studenten zu unterstützten in ihrem Kampf für eine gerechte Demokratie." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 16/22 Dr. Wong ist Installationskünstler und unterrichtet Kunst an der Universität: "Lehrer sind Vorbilder in einer Gesellschaft und müssen sich wehren, wenn die Regierung ungerecht gegen die Bevölkerung vorgeht." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 17/22 Josephine unterrichtet an der Grundschule und glaubt, dass die Regierung in Hongkong eine versteckte Agenda hat: "Ich bin hier, weil die Regierung von Hongkong ihr Volk ignoriert, egal ob wir friedlich oder gewaltsam demonstrieren." (Chater Garden) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 18/22 Die Demonstration "Reclaim our Soil, Reclaim our Peace" zog am 17. August vom Hoi Sham Park zur Polizeistation in Mong Kok. Gee hat drei Katzen zu Hause und möchte nicht, dass in seinem Wohnviertel Tränengas freigesetzt wird: "Ich bin hier, um meine Heimat zu beschützen. Mehr habe ich nicht zu sagen." © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 19/22 Willson ist Rettungssanitäter von Beruf: "Ich habe Angst, dass die Triaden die Demonstranten angreifen, und nehme Teil, um allfällige Verletzungen zu behandeln." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 20/22 Mr. Lee ist im Outfit eines Onlinevideospiels zu den Protesten gekommen und betreibt in seinem Minivan einen Pop-up-Store mit allem, was die Demonstranten benötigen: "In Hongkong ist es schwer, Gasmasken und Knieschoner zu finden, weil alles ausverkauft ist. Ich helfe aus, indem ich das benötigte Material importiere." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 21/22 Meng glaubt, die Welt werde nur nach Hongkong schauen, wenn die Konfrontation mit der Polizei eskaliert: "Die Polizei hat mit ihrer Gewalt das Volk verraten. Ich möchte nicht in einem rechtlosen Polizeistaat leben wie auf dem Festland." (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE 22/22 Paul demonstriert als Comicfigur Captain America: "Der Schild ist praktisch gegen die Tränengasgeschosse der Polizei!" (Reclaim our Soil, Reclaim our Peace) © Alex Kühni für ZEIT ONLINE

Die Behörden hatten einen für Samstag geplanten Marsch zum Regierungsgebäude und dem Parlament anlässlich des fünften Jahrestages der Entscheidung Chinas gegen demokratische Wahlen in Hongkong eigentlich untersagt. Am 31. August 2014 hatte die chinesische Führung beschlossen, dass die Bewohner Hongkongs ihren Regierungschef zwar direkt wählen dürfen, aber alle Kandidaten zunächst von einem Nominierungskomitee genehmigt werden müssen. Damals besetzten Demokratieaktivisten aus Protest gegen die Entscheidung 79 Tage lang Straßen im Finanzdistrikt und anderen Teilen Hongkongs.



Aufruf zu religiösen Versammlungen

Nachdem ein Berufungsgericht den Demonstrierenden die Genehmigung verweigert hatte, sagten die Organisatoren eine für Samstag geplante Großdemonstration ab, die bereits am Donnerstag von der Polizei verboten worden war. Sie kündigten aber andere Aktionen an. Um das Demonstrationsverbot zu umgehen, riefen Aktivistinnen und Aktivisten unter anderem zu religiösen Versammlungen auf. Viele Demonstrierende hatten am Samstag Kreuze dabei und sangen "Halleluja".

Am Freitag hatte die Polizei Joshua Wong und Agnes Chow, zwei prominente Aktivisten der Protestbewegung, sowie mindestens drei weitere bekannte Aktivisten und drei der Demokratiebewegung nahestehende Abgeordnete festgenommen. Wong und Chow kamen kurze Zeit später gegen Kaution wieder frei.

Hongkong - Polizei nimmt Bürgerrechtler Joshua Wong fest Die Polizei in Hongkong hat Joshua Wong festgenommen. Staatliche Medien warnten zudem vor einer “Eskalation der Lage”. Eine Demonstration am Wochenende wurde verboten. © Foto: Kin Cheung/​AP/​dpa

In Hongkong gibt es seit drei Monaten Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Chinas. Auslöser für die Proteste war ein Auslieferungsgesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an China vorsah, inzwischen aber auf Eis gelegt wurde. Auch am vergangenen Wochenende hatte es gewaltsame Zusammenstöße gegeben.

China hatte der ehemaligen britischen Kronkolonie bei der Übernahme 1997 unter dem Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" für mindestens 50 Jahre Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit zugesichert. Nach Ansicht der Demonstranten wird diese Zusicherung schrittweise ausgehöhlt.