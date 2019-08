Simon Cheng Man-kit, Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong, ist nach 15 Tagen in sogenannter Verwaltungshaft entlassen worden und in die Stadt zurückgekehrt. Der 28-Jährige war nach Angaben seiner Familie am 8. August an der Grenze zwischen China und Hongkong auf dem Heimweg in die Sonderverwaltungszone verschwunden. Er hatte demnach ein Wirtschaftstreffen in Shenzhen im Südosten Chinas besucht. Erst als der Fall vergangene Woche öffentlich wurde, teilte die chinesische Regierung mit, dass Cheng festgenommen worden sei, weil er Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verletzt und sich illegaler Handlungen schuldig gemacht habe.



Das britische Außenministerium hatte sich besonders besorgt über die Festnahme geäußert. China forderte Großbritannien aber seit Wochen wiederholt dazu auf, jegliche "Einmischung" in den Konflikt zu unterlassen.

Die ehemalige britische Kolonie Hongkong gehört seit 1997 wieder zu China. Als Sonderverwaltungszone wurden der Stadt jedoch bis 2047 umfangreiche Sonderrechte garantiert, um die derzeit viele Menschen in Hongkong bangen. Seit zwei Monaten kommt es zu Massenprotesten gegen die Regierung. Auslöser war ein – inzwischen gestoppter – Gesetzentwurf der Regierung zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Mittlerweile fordern die Protestierenden aber auch freie Wahlen und eine unabhängige Untersuchung von Polizeigewalt bei früheren Demonstrationen. Rufe nach Unabhängigkeit wurden in den vergangenen elf Wochen ebenfalls laut. Die Inhaftierung des Konsulatsmitarbeiters hatte die Spannungen in Hongkong zusätzlich angeheizt.



Gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei

Auch an diesem Samstag protestierten wieder Tausende Menschen. Diesmal wählten die Demonstrantinnen und Demonstranten die Straßen im Stadtteil Kwun Tong für ihren Marsch aus. Kwun Tong sei nach ihren Angaben der erste Bezirk in Hongkong, in dem sogenannte intelligente Überwachungskameras eingesetzt werden. Bei den Demonstranten besteht die Befürchtung, dass die Technologie zur Verfolgung von Demokratieaktivistinnen und -aktivisten eingesetzt werden könnte. Die Kritik der Protestbewegung richtete sich außerdem gegen den Hongkonger U-Bahn-Betreiber, der vor Beginn des angemeldeten Marsches keine Züge mehr an den umliegenden Stationen halten ließ. Dadurch erschwerte sich die Anreise für Demonstranten.

Nach einem zunächst friedlichen Beginn kam es im Verlauf der Veranstaltung wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mehrere Demonstrierende wurden festgenommen. Zuvor hatten die Sicherheitskräfte den Protestzug in der Nähe einer Polizeiwache gestoppt. Eine Gruppe Aktivisten hatte daraufhin Barrikaden errichtet und die Polizisten mit Gegenständen beworfen. Für Sonntag sind weitere Proteste geplant.