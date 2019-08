In Hongkong haben erneut tausende Menschen gegen die Regierung protestiert. Ein friedlicher Protestmarsch zog durch den Stadtteil Mongkok, bevor Demonstrierende am Abend (Ortszeit) begannen, Barrikaden zu errichten und Straßen zu besetzen. Auch Tausende Beamte und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes hatten sich mit einer Kundgebung den Protesten angeschlossen.



Die Polizei hatte gewarnt, wer die festgelegte Demonstrationsroute verlasse, verstoße gegen das Gesetz. Nicht genehmigte Demonstrationen würden aufgelöst.

Eine Gruppe der Protestierenden erreichte am Ufer von Victoria Harbour mehrere Fahnenmasten, an denen die Flaggen Hongkongs und Chinas wehten, wie Reporter berichteten. Einer der Demonstranten erklomm den Mast und brachte die chinesische Fahne mit herunter. Nach einer Debatte, ob man das Fahnentuch schwarz anmalen solle, entschied die Gruppe, die Flagge ins Meer zu werfen, bevor die Polizei eingreifen könne.



Wiederholt Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Polizei

In Hongkong gibt es seit fast zwei Monaten immer wieder Märsche und Kundgebungen mit Hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auslöser war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmaßlicher Krimineller an China. Wiederholt kam es bei den Demonstrationen zu schweren Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Mehrere Aktivisten waren Ende Juli festgenommen worden.

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar für tot erklärt. Seitdem hat sich der Protest aber zu einer breiteren Bewegung gegen die Regierung und die Polizei entwickelt, der ein zu hartes Vorgehen gegen die Demonstrierenden vorgeworfen wird.



Viele Menschen in Hongkong befürchten einen steigenden Einfluss der Zentralregierung in Peking und fordern demokratische Reformen. In einem Video ihrer Hongkonger Garnision warnte die chinesische Volksbefreiungsarmee, sie habe alle Möglichkeiten, um die Sicherheit in der Sonderverwaltungszone und Chinas "nationale Souveränität" aufrechtzuerhalten.

Die frühere britische Kronkolonie wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der Volksrepublik genießen die Hongkonger das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.