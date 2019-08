In Hongkong hat ein Polizist bei einer Demonstration einen Warnschuss abgegeben. Das bestätigte die Polizei. Protestierende hätten den Mann umzingelt, dann habe er geschossen. Außerdem bestätigten die Behörden die Festnahme von 36 Menschen.

Der Mann sei zu Boden gefallen, als Demonstrierende harte Objekte auf eine kleine Gruppe Polizisten geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Sie hielten demnach ihre Schilde hoch, als Demonstrierende vorwärtsdrängten und Stöcke und Stangen schwangen. Sechs Polizisten hätten ihre Waffen gezogen, einer habe nach oben gezielt und den Warnschuss abgegeben. Zuvor hatte der Sender RTHK über den Schuss eines Uniformierten berichtet, den ein Reporter beobachtet hatte.



Protestierende hatten zunächst in einem friedlichen Marsch eine der Hauptstraßen blockiert. Dann kam es zu der Auseinandersetzung zwischen Hunderten Protestierenden und der Polizei. Diese setzte Tränengas ein.

Gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten am Wochenende

Bei den Demonstrationen am Sonntag mit Zehntausenden Teilnehmern hat die Polizei zum ersten Mal Wasserwerfer eingesetzt. Diese seien am Sonntagabend im abgelegenen Bezirk Tsuen Wan durch die Straßen gefahren. Die Polizei testete sie Berichten zufolge zuvor an Barrikaden, die Demonstrierende zurückgelassen hatten.

Auch am Samstag kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Einsatzkräfte nutzten Tränengas, um Protestierende im Gebiet Kowloon Bay zu vertreiben. Diese bauten Barrikaden in den Straßen und legten Feuer.



Insgesamt sind am Wochenende in Hongkong 65 Menschen festgenommen worden. Den Demonstrierenden wurden verschiedene Vergehen zur Last gelegt, darunter rechtswidrige Versammlungen, Waffenbesitz und Angriff auf Polizeibeamte. Auch ein zwölf Jahre altes Kind war unter den Festgenommenen. Nach Angaben der Krankenhausbehörde wurden 48 Menschen verletzt. Seit Beginn der Proteste am 9. Juni wurden mehr als 830 Menschen vorläufig festgenommen.