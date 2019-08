Hunderte maskierte und in schwarz gekleidete Protestler haben in Hongkong vor angekündigten Streiks ein Verkehrschaos ausgelöst. Den Angaben der Polizei zufolge blockierten sie Straßen, entzündeten Feuer und übersprühten Ampeln mit Farbe. Auch wurden Züge am Verlassen der Bahnhöfe gehindert. Die U-Bahn-Gesellschaft stellte den Betrieb deswegen teilweise ein. Zudem wurden am Flughafen der Metropole mehr als 100 Flüge gestrichen.

Die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone nahm nach eigenen Aussagen 44 Personen fest. Sie habe Tränengas eingesetzt, um die Proteste aufzulösen, heißt es weiter. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam kündigte angesichts der Unruhen für 10 Uhr (Ortszeit) eine Pressekonferenz an. In einer Erklärung der Regierung hieß es zuvor, die Gewalt und illegalen Proteste brächten Hongkong an eine "extrem gefährliche" Grenze.

Für Montagnachmittag sind in der Finanzmetropole ein Generalstreik und weitere Demonstrationen in insgesamt acht Bezirken angekündigt. Sie sollen den Protesten vom Wochenende folgen, bei denen es ebenfalls zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei kam. Nach Aussagen der Organisatoren wollen sich mindestens 24.000 Menschen aus 20 Sektoren daran beteiligen.

Hongkong - Massenproteste gegen die prochinesische Regierung In Hongkong haben erneut Tausende Menschen gegen die Regierung von Carrie Lam demonstriert. Für Montag haben Oppositionelle zum Generalstreik aufgerufen. © Foto: Isaac Lawrence/​AFP/​Getty Images

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kommt es seit einigen Monaten immer wieder zu größeren Protestaktionen. Ursprünglich ausgelöst wurden sie durch ein Gesetzvorhaben, das Auslieferungen von Beschuldigten an China ermöglicht hätte. Lam erklärte das Vorhaben zwar inzwischen als "tot". Die Demonstrationen entwickelten sich aber inzwischen zu einer breiteren Bewegung. Die Kundgebungen richten sich auch gegen Regierungschefin Lam, der Kritiker eine zu große Nähe zur Regierung in Peking vorwerfen. Die Demonstranten fürchten außerdem um ihre Freiheitsrechte, die der früheren britischen Kronkolonie nach der Übergabe an China 1997 eingeräumt wurden, und fordern mehr Demokratie.