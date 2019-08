Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der FPÖ Johann Gudenus hat gegen einen der mutmaßlichen Hintermänner des Videos in der sogenannten Ibiza-Affäre Klage eingereicht. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Klageschrift. Demnach hat Gudenus am Mittwoch vor dem Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen einen Anwalt damit beauftragt, juristische Schritte gegen dessen Kollegen einzuleiten, der seine Beteiligung am Ibiza-Video bereits bestätigt hat.



Gudenus gilt als Vertrauter von Heinz-Christian Strache, der als Vizekanzler und Parteichef über die Affäre gestürzt war. Die beiden Politiker sind die Protagonisten in den vom Spiegel und der Süddeutschen Zeitung im Mai veröffentlichten Sequenzen des Enthüllungsvideos. In dem heimlich gedrehten Video hatte sich Strache vor der österreichischen Parlamentswahl 2017 bereit gezeigt, öffentliche Aufträge an die angebliche Nichte eines russischen Oligarchen zu vergeben – offenbar im Gegenzug für verdeckte Spenden.

Die Veröffentlichung der Aufnahmen hatte eine Regierungskrise ausgelöst und zum Bruch der Regierungskoalition aus FPÖ und konservativer ÖVP geführt. Strache trat von seinen Ämtern als Vizekanzler und Parteichef zurück. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wurde anschließend per Misstrauensvotum abgewählt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzte daraufhin eine vorläufige Expertenregierung ein. Auch Gudenus ist mittlerweile von seinen Parteiämtern zurückgetreten und aus der Partei ausgetreten. Die österreichische Justiz ermittelt gegen Strache und Gudenus.



Gudenus hatte außerdem dem Kurier gesagt, dass ein Wiener Anwalt das Treffen zwischen ihm, Strache und den weiteren beteiligten Personen organisiert hatte und die Identität der Kontaktpersonen bestätigt hatte. Strache hatte ebenfalls mitgeteilt, dass neben einem Anwalt aus Wien ein Münchner Detektiv und ein namentlich unbekannter Lockvogel an den Videoaufnahmen beteiligt gewesen seien. Im Mai hatte er angekündigt, gegen drei "mögliche Mittäter" Anzeige erstatten zu wollen.



Vergleich mit Stasi-Methoden

Auch Gudenus hat nun offenbar Klage eingereicht, bisher allerdings nur gegen den Anwalt aus Wien. In der 28-seitigen Klageschrift, die unter anderem der Welt und dem Standard vorliegt, spricht er von einer "perfiden und subversiven Aktion", deren Zweck darin bestanden habe, dass die FPÖ-Politiker "vor der Öffentlichkeit bloßgestellt werden können".

Weiter ist die Rede von "dubiosen Hintermännern", die eine geheimdienstmäßige Legende verwendet hätten und eine "Videofalle" aufgestellt hätten. Mit solchen Methoden habe auch die Stasi in der DDR Menschen Schaden zugefügt. Die Begründung des Anwalts, es habe sich um ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt" gehandelt, wies Gudenus zurück. Der Jurist habe "rein aus geschäftlichen Interessen agiert" und dabei "mehrfach rechtswidrig in Persönlichkeitsrechte eingegriffen".

Die Anklageschrift enthält diverse zivilrechtliche Forderungen, der Streitwert wird mit 68.000 Euro beziffert. Neben Schadensersatzforderungen macht der Anwalt von Gudenus auch Unterlassungsansprüche geltend. So sollen bis zu einer weiteren Entscheidung des Gerichts Ton-, Bild- und Filmaufnahmen über Gudenus nicht verbreitet werden. In der Klageschrift heißt es, dass "im Zuge des hart geführten Wahlkampfs der politischen Parteien weitere Teile des Ibiza-Videos veröffentlicht" oder Medien zur Verfügung gestellt würden. Das Video war der Öffentlichkeit nur in Ausschnitten zur Verfügung gestellt worden. Über die restlichen Sequenzen wird seitdem spekuliert. Im September finden in Österreich Wahlen statt.



Gegen mehrere Politiker wird seit Bekanntwerden des Videos ermittelt. Nach Informationen des Standard geht es etwa um den Vorwurf, die FPÖ habe einen Bezirksrat aus Wien auf Basis eines politischen Deals in den Vorstand eines Glückspielunternehmens hieven lassen. Anfang der Woche gab es Medienberichten zufolge Hausdurchsuchungen bei Strache und Gudenus. Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien bestätigte lediglich Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechung und der Bestechlichkeit, ohne Namen von Betroffenen zu nennen.

Zuvor war öffentlich geworden, dass ein Mitarbeiter des Kanzleramts wenige Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Videos und kurz vor dem Misstrauensantrag der Opposition fünf Festplatten von einer externen Spezialfirma vernichten lassen habe. Er soll dabei einen falschen Namen angegeben und nicht bezahlt haben. Nach einer Anzeige spürten die Ermittler den Mann im Umfeld des damaligen Kanzlers Sebastian Kurz auf.