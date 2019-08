Eine der Schlüsselfiguren in der so genannten Ibiza-Affäre hat nach eigenen Angaben zeitweilig verdeckt für eine Sicherheitsbehörde gearbeitet. Der Österreicher Julian H. räumt laut Welt in einer Eidesstattlichen Versicherung ein, eine Operation "für eine Behörde durchgeführt" zu haben, im Zuge derer er 2015 zu einer "teilbedingten Haftstrafe" verurteilt wurde. In dem rund siebenstündigen Video, das im Juli 2017 in einer Villa auf Ibiza aufgenommen wurde, taucht Julian H. als vermeintlicher Berater einer vermeintlichen russischstämmigen Oligarchennichte auf.

Unklar ist, ob es sich bei der Sicherheitsbehörde, für die H. nach eigenen Angaben arbeitete, um einen Geheimdienst oder eine Polizeibehörde handelt und wie lange die Kooperation andauerte. Eine Anfrage der Welt ließ H.s Anwalt unbeantwortet. Verschiedentlich hatten Politiker wie der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble darüber spekuliert, ob Geheimdienste in die Ibiza-Affäre involviert gewesen sein könnten. Die Falle "rieche nach Geheimdiensten", so der CDU-Politiker. Die Affäre hatte im Mai zum Ende der Regierungskoalition in Wien geführt.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der damalige FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache sowie der damalige FPÖ-Fraktionschef Johann Gudenus staatliche Aufträge für den Fall in Aussicht stellen, dass die vermeintlich schwerreiche Frau Geld an die FPÖ spende; auch ist vom Kauf der Boulevardzeitung Krone die Rede, die anschließend auf Linie der Rechtspopulisten gebracht werden solle.



Laut eines Gedächtnisprotokolls von Gudenus soll Julian H. in der Affäre als "Julian Thaler" aufgetreten sein. Gudenus und H. hielten demnach noch Monate nach dem Treffen Kontakt.



Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt sowohl gegen Strache und Gudenus, als auch gegen Julian H. und seinen mutmaßlichen Komplizen, den Wiener Anwalt Ramin M., der seine Beteiligung mittlerweile eingeräumt und behauptet hat, es habe sich um ein "zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden" gehandelt. Mit dem Video wurde sichtbar, dass die FPÖ-Politiker ohne Skrupel bereit waren, schmierige und möglicherweise illegale Geschäfte zu diskutieren. Bis heute sind die genauen Hintergründe der Affäre, die die Regierung sprengte und zu Straches und Gudenus‘ Rücktritten führte, unklar. Im September finden in Österreich Neuwahlen statt.

Die Welt beruft sich auf eine Eidesstattliche Versicherung aus dem Mai, die Julian H. dem Landgericht Berlin im Zuge einer gerichtlichen Auseinandersetzung vorgelegt hat. In einem weiteren Schreiben an das Gericht bestätigt auch H.s Anwalt Johannes Eisenberg, dass sein Mandant zeitweilig für eine ungenannte Behörde tätig gewesen sei.

Mit der überraschenden Offenlegung seiner mutmaßlichen V-Mann-Tätigkeit könnte H. erreichen, dass seine Verurteilung 2015 in anderem Licht gesehen wird und darüber nicht mehr berichtet werden darf. Vor dem Landgericht Berlin erwirkte er eine entsprechende Verfügung gegen den Springer-Verlag, auch gegen Die ZEIT ist ein Unterlassungsbegehren wegen eines Artikels anhängig, in dem das Umfeld der Videomacher ausgeleuchtet wird. Über H.s Drogen-Verurteilung haben verschiedene Medien berichtet, darunter die "Salzburger Nachrichten".

Im Dezember 2014 war H. festgenommen worden, weil er "in Wien vorschriftswidrig Suchtmitteln anderen überlassen" habe. Laut den Ermittlungsbehörden hatte H. mindestens 48,2 Gramm Kokain mit einem ungewöhnlich hohen Reinheitsgehalt besessen, sowie 20,9 Gramm reinen Kokains – Drogen also, die es normalerweise nicht im Straßenverkauf gibt und die den Eigenbedarf bei weitem überschreiten.



Das Kokain soll H. in diversen Fällen an verschiedene Abnehmer weitergereicht haben, "mit dem Vorsatz, dass es in Verkehr gesetzt werde". Das Gericht verurteilte ihn deshalb wegen der "Vorbereitung von Suchtgifthandel" sowie des "Umgangs mit Suchtmitteln" zu einer teilbedingten Haftstrafe von acht Monaten. Knapp sieben Wochen saß er in Haft, der Rest der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.

H.s damalige Festnahme und anschließende Verurteilung hat womöglich auch eine direkte Verbindung zur Ibiza-Affäre: Der Showdown auf Ibiza fand im Juli 2017 statt – während H.s Bewährungszeit, die noch bis 2018 lief. Gudenus und Strache suggerieren, dass während der Ibiza-Affäre Drogen im Spiel gewesen sein könnten. So gab Gudenus kurz nach Bekanntwerden öffentlich an, womöglich hätten ihn "die Lockvögel" – gemeint waren Julian H. und die vermeintliche Oligarchin – mit "K.o.-Tropfen und Drogen" gefügig gemacht.



Strache will durch medizinische Sachverständige untersuchen lassen, ob ihm heimlich Drogen ins Getränk gemischt worden waren. Denkbar ist allerdings, dass es sich dabei nur um eine Schutzbehauptung der FPÖ-Politiker handelt, um ihr Fehlverhalten zu relativieren.

Für die Affäre könnte der Umstand, dass H. nach eigenen Angaben zeitweilig als V-Mann tätig war, von erheblicher Bedeutung sein. Die Wiener Behörden werden nun die Details der von H. behaupteten verdeckten Tätigkeit für eine Sicherheitsbehörde aufklären müssen. Weder das österreichische BKA noch die Staatsanwaltschaft Wien wollten sich gegenüber der Welt äußern.