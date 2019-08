Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten einer neuen Waffenruhe sind in der umkämpften Provinz Idlib mindestens 40 mutmaßliche Islamisten bei einem Raketenangriff getötet worden. Das berichteten Rebellen und Beobachter übereinstimmend. Der Angriff habe sich nördlich von Idlib zwischen den Ortschaften Kafaria und Maarat ereignet, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Dabei sollen auch zwei hochrangige Kommandanten der islamistischen Terrormiliz Hurras al-Din getötet worden sein, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet ist. Die Angaben sind unabhängig schwer zu überprüfen.

Wer für den Angriff verantwortlich ist, war zunächst unklar. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge ist außerdem ungewiss, ob es sich um einen Angriff von Kampfflugzeugen oder mit bodengestützten Raketen handelte. Aus dem Umfeld der Rebellen hieß es, Kampfflugzeuge hätten sieben Raketen abgefeuert. Die Explosionen seien weit in der Region zu hören gewesen.

Brüchige Waffenruhe

Am Freitag hatte die syrische Regierung eine einseitige Waffenruhe für die von Rebellen kontrollierte Provinz Idlib ausgerufen. Nach Angaben des syrischen Militärs waren davon "Terroristen" allerdings ausgenommen. Die Rebellen in Idlib werfen der syrischen Armee vor, sie habe die Feuerpause nutzen wollen, um Verstärkungen an die Front zu bringen.

Russland, das die syrische Regierung unterstützt, und die Türkei, die als Verbündeter der Rebellen gilt, hatten sich zuvor auf eine sogenannte Deeskalationszone für Idlib geeinigt. Eine Anfang August für die Rebellenprovinz ausgerufene Waffenruhe hielt allerdings nur kurz.



In der Region Idlib im Nordwesten Syriens leben nach Schätzungen etwa drei Millionen Menschen. Das Gebiet ist nach mehr als acht Jahren Bürgerkrieg die letzte große Region unter der Kontrolle von Rebellen. Der Großteil von Idlib wird von der Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert, die aus dem syrischen Al-Kaida-Ableger hervorgegangen ist.

Die Truppen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hatten Ende April mit einer Offensive auf Idlib begonnen und in den vergangenen Wochen strategisch wichtige Geländegewinne erzielt. Syrien und Russland fliegen regelmäßig Luftangriffe, bei denen auch immer wieder Zivilisten getötet werden. Die Angriffe begründen sie mit der Bekämpfung von Terroristen. Seit Beginn der Regierungsoffensive sind nach Angaben der UN mehr als 570.000 Menschen vertrieben worden. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen humanitären Lage.