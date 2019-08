An der Grenze zwischen Syrien und dem Irak sind erstmals Kinder von deutschen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) an die Bundesrepublik übergeben worden. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts bestätigte, dass vier Kinder, die sich bislang in Nordsyrien in Gewahrsam befunden hätten, von Mitarbeitern des Generalkonsulats in Erbil in Empfang genommen wurden. Die Kinder sollen den Angaben zufolge nun an Angehörige übergeben werden und dann nach Deutschland ausreisen.

Wie Abdel Karim Omar, Sprecher der kurdischen Behörden in Syrien, der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, handelt es sich bei den Kindern um drei Waisen und ein sechs Monate altes, krankes Baby. Alle vier lebten demnach im Flüchtlingslager Al-Haul im Nordosten Syriens, nachdem irakische und kurdische Kämpfer die IS-Milizionäre zurückgedrängt hatten.

Über die Rückkehr von IS-Kindern in Deutschland wird seit Längerem diskutiert. Die Bundesregierung hatte zunächst darauf verwiesen, dass es in Syrien derzeit keine deutsche diplomatische Vertretung gebe, die deutschen Behörden also nicht tätig werden können.

Noch mehr als 100 Kinder im Nordosten Syriens

Dann hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Juli entschieden, dass die Regierung Angehörige von IS-Kämpfern zurückholen muss. Demnach ist dieser Schritt notwendig, da den Kindern andernfalls "schwere, unzumutbare und nicht anders abwendbare Nachteile" drohten. Kurz darauf hieß es aus dem Auswärtigen Amt, die Bundesregierung prüfe mögliche Optionen, "um deutschen Staatsangehörigen, insbesondere Kindern", in humanitären Fällen Unterstützung für eine Rückkehr nach Deutschland zu leisten. Voraussetzung dafür sei aber "immer eine Prüfung des jeweiligen Einzelfalls".



Im Nordosten Syriens sollen sich nach Angaben des Rojava Information Center (RIC) 117 Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit befinden. Dazu kämen 21 Kinder von Deutschen, die aber keine deutsche Staatsangehörigkeit hätten, sowie Dutzende Frauen und 66 Männer, von denen mehr als 40 an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein sollen.