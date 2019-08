Auf dem Tempelberg in der Altstadt Jerusalems ist es zu Zusammenstößen zwischen muslimischen Gläubigen und israelischen Polizisten gekommen. Nach Angaben palästinensischer Sanitäter wurden mindestens 14 Menschen verletzt, einer davon schwer. Der Polizei zufolge wurden mindestens vier Beamte verletzt. Augenzeugen berichteten, mindestens zwei Menschen seien festgenommen worden.

Die Zwischenfälle ereigneten sich anlässlich der Gebete zum islamischen Fest Eid al-Adha. Zehntausende Muslime waren am Sonntagmorgen laut Polizeiangaben zum Beten zu der Anlage gekommen. Der Tempelberg mit seinem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee gilt Muslimen nach Mekka und Medina als drittheiligste Stätte. Doch auch gläubigen Juden ist der Tempelberg heilig, weil sich an seiner Stelle sowohl der erste als auch der zweite Tempel befanden, bevor sie zerstört wurden. Der Zutritt zum Tempelberg ist aus Sicherheitsgründen beschränkt: Es gibt strenge Kontrollen an den Toren.



Während der muslimischen Gebetszeiten und freitags ist das Betreten in der Regel nicht erlaubt. Zudem ist Juden und Anhängern anderer Religionen das Beten auf dem Tempelberg verboten. Juden werden nur in kleinen Gruppen und oft mit Aufsicht eingelassen. Nahen besondere Ereignisse oder gibt es aktuelle politische Anlässe, wird der Zugang zum Tempelberg oft noch stärker kontrolliert oder eingeschränkt.

Blendgranaten und Gummigeschosse

Am Sonntag nun versammelten sich viele Palästinenser an den Toren zur Anlage, nachdem es Gerüchte gegeben hatte, die Polizei erlaube jüdischen Besuchern den Zugang dorthin. Möglicherweise, weil am heutigen Sonntag auch der jüdische Tag der Trauer über die Zerstörung der zwei biblischen Tempel ist. Das galt vielen Palästinensern als Provokation und sie skandierten "Allahu Akbar" ("Gott ist der Größte") und warfen Steine auf Polizisten. Die Polizei stürmte in die Anlage und setzte Blendgranaten und Gummigeschosse ein.

Vor Ausbruch der Auseinandersetzungen hatte die Polizei jüdischen Besuchern zunächst den Zugang zu der Anlage verboten. Sie machte ihre Entscheidung nach den Zusammenstößen rückgängig, und mehrere Dutzend Juden kamen unter Polizeieskorte in die Anlage. Muslimische Gläubige warfen Stühle und andere Gegenstände auf die Gruppe. Kurz danach verließen die jüdischen Besucher den Tempelberg wieder.

Neuwahlen im September

Ein Polizeibeamter im Bezirk Jerusalem, Doron Jedid, sagte israelischen Medien, man habe für die Erlaubnis für jüdische Besucher auf die "Unterstützung der obersten politischen Behördenvertreter" zählen können. Tatsächlich hatten die nationalistischen Verbündeten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gefordert, dass die Anlage für die jüdischen Besucher geöffnet werde.

Ein ranghoher Funktionär der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Hanan Aschrawi, sagte, Israel schüre "religiöse Spannungen in Jerusalem". Hintergrund ist, dass es in Israel im September eine Wahlwiederholung geben wird, nachdem Netanjahu nach den Wahlen im April keine Regierung bilden konnte.

Ebenfalls am Sonntag töteten israelische Soldaten nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums vom Gazastreifen einen Palästinenser an der Grenze zwischen dem Streifen und Israel. Das israelische Militär teilte mit, ein "bewaffneter Terrorist" habe sich am Morgen der Grenze genähert und auf Soldaten auf der anderen Seite geschossen. Diese hätten daraufhin das Feuer erwidert. Ein Panzer habe eine nahegelegene Militärstellung der radikalislamischen Hamas angegriffen.



Bereits am Samstag hatten israelische Soldaten vier palästinensische Extremisten getötet, die nach Militärangaben versucht hatten, einen Angriff auszuführen. Die Hamas teilte mit, der Angriff sei eine "individuelle Handlung" gewesen, die von "verärgerten Jugendlichen" getätigt worden sei. Er sei nicht von der Gruppe geplant worden.