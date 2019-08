Giuseppe Conte kündigt Rücktritt an – Seite 1

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte will bei Präsident Sergio Mattarella seinen Rücktritt einreichen. Das kündigte er vor dem Senat in Rom an. Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung erklärte er für beendet: "Die derzeitige Krise gefährdet unweigerlich die Arbeit der Regierung, welche hier endet".

Der rechtspopulistische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini hatte bereits vor knapp zwei Wochen erklärt, dass die Koalition aus seiner Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung am Ende sei. Er strebt schnelle Neuwahlen an, von denen er hofft, als Sieger hervorzugehen. Gegen Conte hatte er ein Misstrauensvotum gefordert.

Bei seiner Rede im Parlament kritisierte Conte Salvini als verantwortungslos. Als der Lega-Chef die regierende Koalition aufgekündigt habe, habe er dabei "seine eigenen Interessen und die seiner Partei", der Lega, verfolgt, sagte Conte. Der Innenminister habe Italien damit schweren Risiken ausgesetzt.

Nach Contes Rücktritt muss Präsident Sergio Mattarella entscheiden, ob er das Parlament auflöst und Neuwahlen anordnet oder ob er den Auftrag zur Suche einer neuen Mehrheit und Regierung erteilt.

Die 5-Sterne-Bewegung und die oppositionellen Sozialdemokraten des Partito Democratico (PD) könnten Salvinis Plan für schnelle Neuwahlen verhindern. Aus den Reihen der Fünf-Sterne-Bewegung hatte es am Montag geheißen, es seien gute Gespräche mit der sozialdemokratischen Partei PD über ein die Möglichkeit eines Regierungsbündnis geführt worden.