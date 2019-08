Noch steht die Regierung in Italien nicht. Der Mann aber, der den Auftrag hat, sie zu bilden, wird schon mal mit Lob überschüttet: Giuseppe Conte. Der Juraprofessor wird nach vierzehn Monaten populistischer Regierung in Rom auf europäischer Ebene wie eine Lichtgestalt gefeiert. Vergessen ist, dass derselbe Giuseppe Conte Premierminister eben der italienischen Regierung war, die sich in Ton und Inhalt so antieuropäisch gab wie keine andere der Nachkriegszeit. Conte war zwar machtlos, aber immerhin formal ihr Chef. Er hat alles mitgetragen, was die Koalition von Fünf Sternen (M5S) und Lega an Hässlichkeiten hervorgebracht hat – und während er das tat, fand seine wundersame Wandlung vom Frühstücksdirektor zum Staatsmann in spe statt.

Nachdem Staatspräsident Sergio Mattarella ihm am Donnerstag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt hatte, hielt Conte eine bemerkenswerte Rede. Er wolle "die verlorene Zeit wiedergutmachen, damit Italien wieder die führende Rolle in Europa spielen kann, die einem Gründungsmitglied gebührt" und versprach eine "neue Menschlichkeit". Nach den 14 Monaten, in denen aus Rom nur Rabaukenhaftes, um nicht zu sagen Unmenschliches zu hören war, wirkte diese Rede wie ein Zivilisationsfortschritt. Conte personifiziert im vom Populismus vergifteten Italien die europäische Vernunft.

Es wird sich bald zeigen, ob diesen schönen Worten auch eine neue Politik folgt. Spätestens, wenn die nächsten Schiffe mit Migranten und Flüchtlingen an Bord vor der italienischen Küste auftauchen. Dann wird man sehen, ob die neue Regierung eine andere Politik als die der geschlossenen Häfen von Matteo Salvini entwickeln kann. Das wird aus zwei Gründen nicht einfach.

Die Bewegung Fünf Sterne hat in den letzten Monaten die harte Migrationspolitik des Lega-Chefs und Innenministers Salvini mitgetragen – nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung. Noch am Dienstag dieser Woche hat Salvini eine Verordnung unterschrieben, die dem Schiff Eleonore der deutschen NGO Lifeline untersagt, mit 101 Geretteten an Bord in italienische Gewässer einzufahren. Die Verordnung ist von der Verteidigungsministerin und dem Minister für Infrastruktur unterschrieben, beide sind prominente M5S-Politiker. Wenn also Conte eine "neue Menschlichkeit" verspricht, dann wird er bei den Fünf Sternen intensive Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Conte wird seine Versprechen auch nur einhalten können, wenn er Unterstützung aus den europäischen Hauptstädten bekommt. Salvini konnte mit seiner rabiaten "Häfen zu!"-Politik bei den Italienern ja nur so populär werden, weil es eine europäische Migrationspolitik nicht wirklich gibt. Jeder Staat macht vor sich hin, das heißt: Jeder duckt sich nach Möglichkeit weg. Keiner will Migranten und Flüchtlinge aufnehmen, keiner hat eine Antwort darauf, wie man das offene libysche Tor wieder einigermaßen kontrollieren kann.



Salvini hat diese europäische Unfähigkeit mit brachialen Mitteln offengelegt. Ohne eine einigermaßen koordinierte europäische Migrationspolitik wird er erfolgreich bleiben, weil er behaupten kann, Italien werde alleingelassen. Das ist eine eingängige Botschaft.

In Brüssel weiß man das – darum gibt es schon seit geraumer Zeit Bemühungen, eine Koalition der Willigen zusammenzubringen, die sich die Lasten der Migration teilt. Conte wird diese Koalition brauchen, um sein Versprechen auf eine "neue Menschlichkeit" einzulösen. Ob Europa sie zustande bringt, das wird sich bald zeigen.