Jakarta auf der Insel Java ist die Hauptstadt Indonesiens – noch. Denn die indonesische Regierung hat vor, eine neue Hauptstadt zu errichten. Das gab Indonesiens Präsident Joko Widodo bekannt: Im Dschungel auf der Insel Borneo soll in der Nähe der Stadt Balikpapan eine neue Hauptstadt entstehen – mehr als 1.200 Kilometer von Jakarta entfernt.



Ab 2024 sollen das Parlament und die Regierung beginnen, von Jakarta in die neue – noch namenlose – Hauptstadt umzuziehen. "Die Last auf Jakarta" als politischem und wirtschaftlichem Zentrum wiege zu schwer, sagte der Staatschef. Am Dienstag soll das entsprechende Gesetz beschlossen werden.

Jakarta droht zu versinken

In Jakarta leben rund zehn Millionen Menschen, in der Metropolregion sind es 30 Millionen. In der Stadt gibt es ein tägliches Verkehrschaos, die Luft ist verschmutzt, immer wieder kommt es zu Erdbeben. Doch der drängendste Grund ist die Gefahr, dass die Stadt versinkt: Mittlerweile befinden sich 40 Prozent der Stadtfläche unter dem Meeresspiegel – Jakarta gilt als die am schnellsten sinkende Stadt der Welt. Nach einer Studie der technischen Hochschule der indonesischen Stadt Bandung könnte im Jahr 2050 ein Drittel der Stadt überschwemmt sein. Als Hauptursache gilt, dass unkontrolliert Grundwasser entnommen wurde.



Zwischen den Bezirken Kutai Kartanegara, der auf diesem Bild zu sehen ist, und Kalimantan Timur soll auf der Insel Borneo die neue Hauptstadt des Landes entstehen – für 30 Milliarden Euro. © Fachmi Rachman/​AFP/​Getty Images

Präsident Widodo erklärte den Schritt mit der "strategischen Lage" der neuen Hauptstadt – sie werde "im Herzen Indonesiens" liegen, sagte er. Der neue Standort sei weniger gefährdet: "Das Risiko von Überflutungen, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen ist minimal." Die Kosten einer neuen Hauptstadt werden auf bis zu 30 Milliarden Euro geschätzt. Den Mittelpunkt des Finanzwesens solle weiterhin Jakarta bilden.



Zu Indonesien gehören mehr als 17.000 Inseln mit einer Gesamtfläche von 1,9 Millionen Quadratkilometern. Damit ist das Land der größte Inselstaat der Welt. Die Mehrheit der rund 265 Millionen Einwohner ist muslimisch. Die Insel Borneo, deren nördlicher Teil zu Malaysia gehört, ist die viertgrößte indonesische Insel.