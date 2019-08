Nach einem kurzzeitigen Vormarsch jemenitischer Regierungstruppen ist die Hafenstadt Aden im Süden des Bürgerkriegslandes wieder in der Hand der Separatisten. Der Sprecher des sogenannten Südlichen Übergangsrates, des Southern Transitional Council (STC), teilte auf Twitter mit, die gesamte Stadt sei unter der Kontrolle der Separatisten. Aus Kreisen der Regierung hieß es, Truppen hätten sich zurückgezogen, um Kämpfe zu vermeiden.



Mitte August hatten STC-Truppen zentrale Posten in Aden besetzt und waren auch in umliegende Gebiete vorgerückt. Am Mittwoch gelang es Truppen der Regierung kurzzeitig, Teile der Hafenstadt – darunter der internationale Flughafen – zu besetzen. Mindestens 30 Soldaten der Regierungstruppen wurden nach Angaben eines jemenitischen Militärkommandeurs bei einem Luftangriff getötet. Wer für den Angriff verantwortlich ist, ist noch nicht klar.



Der STC strebt die Abspaltung des Südjemens an. Vor der Vereinigung 1990 bestand das Land aus zwei Staaten – mit Aden als Hauptstadt des südlichen Teils. Bis noch vor wenigen Wochen hatte der STC an der Seite der Armee von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi gegen die aufständischen Huthi-Rebellen gekämpft. Doch das Bündnis brach auseinander – die Regierung sprach von einem Putsch.



Der Krieg im Jemen ist auch ein Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten: Saudi-Arabien unterstützt die Regierung Jemens, während die Emirate die Separatisten im Süden des Landes fördern. Grundsätzlich bekämpfen die beteiligten Golfstaaten jedoch gemeinsam die Huthi-Rebellen, die 2014 große Gebiete im Norden Jemens eingenommen hatten. Damals vertrieben die Huthis die Regierung aus der Hauptstadt Sanaa, woraufhin Aden vorübergehend als Hauptstadt eingesetzt wurde. Die Huthi-Rebellen gelten als Verbündete der iranischen Regierung. Der Iran wiederum ist mit Saudi-Arabien und den Emiraten verfeindet.



Wegen des Kriegs ist die Versorgung mit Nahrungsmitteln im Jemen vielerorts zusammengebrochen, nach UN-Angaben leiden Millionen Menschen an Hunger. Mehr als zwei Millionen sind im Bürgerkrieg aus ihrer Heimat vertrieben worden.