Joshua Wong und Agnes Chow, zwei prominente Aktivisten der Protestbewegung in Hongkong, sind auf Kaution frei gekommen. Das teilte die regierungskritische Partei Demosisto mit. Erst wenige Stunden zuvor waren die beiden festgenommen worden. Sie wollten nun weiter für die Wahrung der Bürgerrechte und mehr Demokratie kämpfen, sagten Wong und Chow nach ihrer Freilassung.

"Die Menschen werden nicht aufgeben"

Chow sagte, die chinatreue Regierung Hongkongs versuche, die Teilnehmer der Proteste einzuschüchtern. "Aber die Menschen werden nicht aufgeben oder sich Angst machen lassen."



Ihnen war vorgeworfen worden, andere Menschen zur Teilnahme an einer illegalen Versammlung in Hongkong am 21. Juni aufgerufen und die Versammlung selbst besucht zu haben. Wong müsse sich zudem für die Organisation der Demonstration verantworten. Nach Ortszeit am Freitagmorgen war er auf dem Weg zu einer U-Bahn-Station festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden. Er ist Generalsekretär der Partei Demosisto.



Ein dritter Aktivist, der Anführer der verbotenen Unabhängigkeitspartei Hong Kong National Party, Andy Chan, war Medienberichten zufolge bereits am Donnerstag am internationalen Flughafen der Millionenmetropole festgenommen worden.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gibt es seit drei Monaten Massendemonstrationen für mehr Demokratie und gegen eine wachsende Einflussnahme Chinas. Dabei hatte es am vergangenen Wochenende schwere gewalttätige Auseinandersetzungen gegeben. Viele Menschen gingen trotz Demonstrationsverboten auf die Straße. Seit Beginn der Proteste wurden fast 900 Menschen festgenommen.

Anwesenheit des Militärs "nicht rein symbolisch"

China warnte in der staatlichen Zeitung China Daily vor einer Eskalation der Lage. Sollte es dazu kommen, hätten die in der Sonderverwaltungszone stationierten chinesischen Soldaten "keinen Anlass, untätig zuzuschauen". Die Anwesenheit des chinesischen Militärs sei "nicht rein symbolisch".

Eine für Samstag geplante Demonstration für mehr Demokratie sagten die Organisatoren ab, nachdem ein Berufungsgericht den Demonstrierenden die Genehmigung verweigert hatte. Die Regierungsgegner könnten nun nur eine illegale Demonstration abhalten – was durchaus passieren könnte: "Ob sie die Kundgebung verbieten oder nicht, ob sie mich festnehmen oder nicht, die Leute werden trotzdem nach Hongkong kommen", sagte Wong. "Hongkong darf nicht mithilfe von Tränengas beherrscht werden".