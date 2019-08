Im von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs soll die verhängte Ausgangssperre für die muslimischen Freitagsgebete gelockert werden. "Die Menschen werden in den meisten Teilen der Stadt Srinagar für Gebete zu den jeweiligen Moscheen der Gegend gehen dürfen", sagte Dilbagh Singh, der Polizeichef der Region, deren administratives Zentrum Srinagar ist. Die Gläubigen sollten sich jedoch zum Gebet "nicht aus ihrer Gegend herauswagen", sondern in ihrem Viertel bleiben.



Die seit Sonntag geltende Ausgangssperre soll Proteste gegen die Entscheidung der indischen Regierung verhindern, der Region Jammu und Kaschmir die Autonomie zu entziehen. Die Regierung hatte den Autonomiestatus zu Beginn der Woche aufgehoben, ohne die Bevölkerung der Region vorab zu befragen oder darüber zu informieren. Zurzeit kontrollieren Zehntausende Soldaten die Gegend; Internet und Telefon sind gesperrt. Aktivisten berichten, Hunderte Lokalpolitiker, Separatistenführer und Unterstützer seien festgenommen worden. Indischen Zeitungen zufolge waren darunter Universitätsprofessoren, Wirtschaftsführer und Aktivisten. Trotz der Maßnahmen kam es vereinzelt zu Protesten.

Medienberichten zufolge wollen die Behörden am kommenden Sonntag über eine grundsätzliche Lockerung der Ausgangssperre beraten. Am Tag darauf beginnt das viertägige muslimische Opferfest Eid al-Adha. Indiens Regierungschef Narendra Modi hatte versichert, die Menschen müssten "keine Schwierigkeiten" beim Feiern erwarten – doch wie das gewährleistet werden soll, ist unklar.



Pakistan sucht Hilfe in China

Pakistan, unter dessen Kontrolle der andere Teil Kaschmirs steht und das die Himalaya-Region vollständig für sich beansprucht, drängt Indien dazu, die Entscheidung zurückzunehmen. Der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi kündigte an, am heutigen Freitag wegen des Konflikts nach China zu reisen, um sich dort mit Regierungsvertretern zu treffen. Pakistans Regierung warnte, die Aberkennung des Sonderstatus könne zu neuer Gewalt führen. Eine militärische Reaktion schloss Qureshi aber aus.



Indiens Premier Narendra Modi hat die Aberkennung der Autonomie am Donnerstagabend (Ortszeit) verteidigt. Der neue Status würde dem Himalaya-Gebiet helfen, ein beliebter Ort für Bollywood-Film-Drehs und eine populäre Touristenregion zu werden, sagte er in einer 40-minütigen Rede. Das bringe mehr Investitionen, wirtschaftliche Entwicklung und Frieden. Er warf Pakistan vor, den bisherigen Sonderstatus ausgenutzt zu haben, um den Terrorismus in der Region zu fördern. Indien zufolge unterstützt Pakistan islamistische Kämpfer im indischen Teil Kaschmirs, Pakistans Regierung bestreitet das.



UN mahnen zur Zurückhaltung

UN-Generalsekretär António Guterres rief beide Seiten in dem Konflikt zu "absoluter Zurückhaltung" auf. Begrenzter Zugang zur Region von indischer Seite könne sich negativ auf die Menschenrechtslage dort auswirken. Die Lage müsse friedlich gelöst werden.

Die beiden Atommächte Indien und Pakistan streiten sich schon seit mehr als 70 Jahren um das Gebiet. Beide beherrschen jeweils einen Teil von Kaschmir, ein weiterer Teil gehört zu China. Im indischen Teil kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen Separatisten, die eine Abspaltung von Indien wollen, und Sicherheitskräften.



Mit der Neuregelung will Neu-Delhi die mehrheitlich von Muslimen bewohnte Region stärker in das mehrheitlich hinduistische Indien integrieren. Die bisherige Autonomieregelung sicherte dem indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir unter anderem eine eigene Verfassung und Flagge sowie weitgehende Kompetenzen zu – mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik sowie der Telekommunikation. Auch war es Nicht-Kaschmirern bislang verboten, permanent in der Region zu leben, Land zu kaufen oder für die Verwaltung zu arbeiten. Nun soll Jammu und Kaschmir außerdem geteilt werden.