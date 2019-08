Im Konflikt um den indischen Teil Kaschmirs haben Indiens Behörden zu Beginn des islamischen Opferfestes Eid al-Adha die Ausgangssperre wieder verschärft. Nach Bewohnerangaben regelten indische Soldaten den Zugang zu den Moscheen in der mehrheitlich von Muslimen bewohnten Region. Zudem blieb die 600 Jahre alte Jama-Masjid-Moschee in Neu-Delhi, die traditioneller Ausgangspunkt für Proteste ist, geschlossen. Offenbar befürchten die Behörden größere Antiregierungsproteste.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Demonstrationen gegeben. Nach Angaben von Bewohnerinnen und Bewohnern wurden sie mit Tränengas und Schlagstöcken aufgelöst. Nach Demonstrationen Hunderter Menschen am Sonntag fuhren Polizisten in Bussen durch die Straßen und riefen die Bewohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben.

Es wird erwartet, dass die Ausgangssperre bis einschließlich Donnerstag anhält, wenn Indien seine Unabhängigkeit feiert. Für die Teilnahme an den Freitagsgebeten war die Sperre in der vergangenen Woche etwas gelockert worden, am Samstag und Sonntag wurde den Menschen auch erlaubt, vor den Feierlichkeiten zum Opferfest einzukaufen.

Die Polizei in Kaschmir twitterte, das Eid-Fest "endete friedlich in verschiedenen Teilen des (Kaschmir-)Tals. So weit kein bedauerlicher Vorfall". Überprüft werden konnte dies nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur nicht. Der Zugang von Journalisten in Kaschmir ist eng begrenzt. Indiens Außenministerium teilte Fotos von Menschen beim Moscheebesuch, ein Sprecher konnte jedoch nicht angeben, wo die Fotos genau aufgenommen wurden. Shahid Choudhary, ein Mitarbeiter der Regierung in der größten Stadt der Region Srinagar, twitterte am späten Sonntagabend, er habe sich mit Religionsführern getroffen und über Arrangements für die Gebete gesprochen.

Pakistans Ministerpräsident wirft Indien Nazimethoden vor

Vor einer Woche hatte Indiens Regierung den in der Verfassung festgelegten Sonderstatus mit Autonomierechten für den Bundesstaat Jammu und Kaschmir gestrichen. Seither gilt eine Ausgangssperre, die von Zehntausenden zusätzlichen Soldaten überwacht wird. Zudem wurden Telefon- und Internetverbindungen in die Region getrennt. Kaschmir wird auch vom mit Indien verfeindeten Nachbarland Pakistan beansprucht.

Pakistans Ministerpräsident Imran Khan warf Indien am Sonntag vor, mit der vollständigen Eingliederung Kaschmirs in den indischen Nationalstaat eine "Version von Hitlers Lebensraum-Politik" zu verfolgen.

Pakistans Außenminister Shah Mehmood Qureshi sprach von indischen "Grausamkeiten". Die internationale Gemeinschaft müsse die "Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen Indiens in Kaschmir" zur Kenntnis nehmen, sagte er. Auch Pakistans Oppositionsführer Bilawal Bhutto Zardari drückte seine Unterstützung für die Menschen im indischen Teil Kaschmirs aus. Die Bevölkerung habe das Recht auf Selbstbestimmung. Qureshi und Zardari besuchten den pakistanischen Teil Kaschmirs anlässlich des Opferfestes. Ministerpräsident Khan möchte dies im Laufe der Woche tun.

Die Himalaya-Region Kaschmir ist zwischen Indien und Pakistan geteilt. Beide Länder beanspruchen es als Ganzes. Rebellen kämpfen in der indisch verwalteten Region seit Jahrzehnten gegen die Regierung.