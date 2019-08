Pakistans Ministerpräsident Imran Khan hat Indien vor ernsten Konsequenzen gewarnt, nachdem das Land angekündigt hat, der indisch-kontrollierten Kaschmir-Region den Sonderstatus zu entziehen. In einer Rede vor dem Parlament in Islamabad sagte Khan, dass das indische Vorgehen Gewalt in der Region auslösen könne, die zu Zusammenstößen zwischen Nuklearmächten führen könnten. "Die Konsequenzen wären unvorstellbar", sagte der Regierungschef.

Khan rief die internationale Gemeinschaft zum Eingreifen auf, sollte sie eine Katastrophe verhindern wollen. Pakistans Regierung werde dieses Thema in allen globalen Foren ansprechen, darunter im UN-Sicherheitsrat. Zudem soll geprüft werden, vor den Internationalen Gerichtshof zu ziehen.

Am Montag hatte die indische Regierung ein Präsidentendekret vorgestellt, das den Sonderstatus der überwiegend von Muslimen bewohnten Kaschmir-Region Jammu und Kaschmir streichen würde. Dieser Status garantiert dem Bundesstaat weitgehende Kompetenzen, darunter eine eigene Verfassung und eine eigene Flagge. Nichtkaschmirern war es bislang verboten, dauerhaft in der Region zu leben, dort Land zu kaufen oder in der Verwaltung zu arbeiten.

Grenzkonflikt - Indische Regierung will Kaschmir die Sonderrechte entziehen Die indische Regierung hat Zehntausende Soldaten in den von ihr kontrollierten Teil Kaschmirs verlegt. Pakistan und Indien beanspruchen die Region beide für sich. © Foto: Tauseef Mustafa/AFP/GETTY IMAGES

Mit der Entscheidung will die indische Zentralregierung die Region stärker in das hinduistische Indien integrieren – ein Wahlkampfversprechen von Premierminister Narendra Modi. Um Proteste gegen die Entscheidung in der Himalajaregion zu verhindern, wurden Hunderttausende Soldaten in die Region geschickt. Viele der etwa sieben Millionen Einwohner des Kaschmirtals haben seit Sonntagabend keinen Zugang zu Internet und Fernsehen. Sie können auch nicht telefonieren. Zudem gilt ein Versammlungsverbot. Der örtliche Polizeichef bezeichnete die Lage am Dienstag als "total friedlich", wie die indische Nachrichtenagentur IANS berichtete.



"Goldene Worte in der indischen Geschichte"

Pakistan, das die Region ebenfalls beansprucht, stuft das Vorgehen als illegal ein. Das pakistanische Militär erklärte, dass es die pakistanische Regierung in ihrer Ablehnung des indischen Vorgehens unterstütze. Armeechef Qamar Bajwa sagte, dass die Armee den Kaschmiris in ihrem "gerechten Kampf" bis zum Ende fest zur Seite stehe. "Wir sind bereit und werden alles tun, um unsere diesbezüglichen Verpflichtungen zu erfüllen", sagte Bajwa.

Indiens Innenminister Amit Shah nannte die umstrittene Entscheidung "historisch". Die Neuregelung solle "mit goldenen Worten in die indische Geschichte geschrieben werden", sagte er vor dem Parlament in Neu-Delhi. Das indische Unterhaus wird am Dienstag über die Entscheidung beraten. Seine Zustimmung gilt aber als Formsache, da die regierende hindu-nationalistische Bharatiya-Janata-Partei dort eine große Mehrheit hat. Am Abend zuvor billigte schon das Oberhaus einen entsprechenden Gesetzesentwurf und eine Resolution.

Der Konflikt um die Kaschmir-Region reicht bis in die Unabhängigkeit Indiens und Pakistans von Großbritannien im Jahr 1947 zurück. Beide Länder führten bereits zwei Kriege um die Region. Da sowohl Indien als auch Pakistan Atommächte sind, gibt es international große Befürchtungen um eine Eskalation des Konflikts.