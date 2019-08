Im Herbst will die Bundesregierung ihren Klimaschutzplan vorstellen. Zu erwarten sind viele Maßnahmen, damit Deutschland endlich die Klimaziele erreicht, zu denen sich die Bundesregierung verpflichtet hat. Zu erwarten ist leider nicht, dass diese Maßnahmen mit den Nachbarländern sinnvoll abgestimmt sind.

Deutschland liegt mitten in Europa, aber bei der Energiepolitik tun wir oft so, als seien wir ein Inselstaat irgendwo im Ozean. Die Deutschen halten sich für gute Europäer, aber deutsche Energiepolitik ist alles andere als europäisch. Sie wird national gedacht und national gemacht. Das nimmt vielen Maßnahmen die Durchschlagskraft – und raubt dem Klima den Schutz, den es verdient.

Das lässt sich am besten am Beispiel Braunkohle zeigen, der Klimakiller par excellence, von dem Deutschland am meisten in der ganzen Welt produziert. Zwar haben sich Bund und Länder in einem Kompromiss endlich auf den Ausstieg aus der Braunkohle bis 2038 geeinigt. Aber bis dahin werden die Deutschen bei der Stromerzeugung noch fleißig Braunkohle-Emissionen in die Luft blasen, während in Berlin immer noch – legal und vom Senat aktiv unterstützt – mit Braunkohle geheizt wird. Der deutsche Ausstieg bis 2038 ist nicht mit den Nachbarländern abgestimmt. Das wird dazu führen, dass der Tagebau in der Lausitz auf mittlere Sicht geschlossen wird, aber ein paar Kilometer weiter östlich in Polen umso mehr gebuddelt wird. Eine europäische Lösung sähe anders aus.



Atomstrom aus Frankreich, Kohle aus Polen

In die Braunkohlemisere sind die Deutschen überhaupt erst durch eine andere einsam nationale Entscheidung geraten. Vor acht Jahren beschloss die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomkraft, 2022 ist Schluss. Der Ausstieg ist prinzipiell wegen des Atommüllproblems richtig. Aber die unüberlegte Hast dabei hat erstens zu Milliardenstrafzahlungen des Steuerzahlers an die Energieunternehmen geführt – Geld, das besser in erneuerbare Energien geflossen wäre. Zweitens hat der Ausstieg die Bedeutung der Braunkohle für die Stromgrundversorgung gewaltig erhöht. Abgestimmt war der Ausstieg mit keinem europäischen Land. Absurderweise bezieht Deutschland nun Atomstrom aus Frankreich.



Beim Erdgas hat die national-deutsche Energiepolitik zum ausgewachsenen Konflikt mit Nachbarländern geführt. Der Bau der Gaspipelines Nordstream 1 und 2 von Russland nach Deutschland hat einen kalten Energiekrieg zwischen Polen und Deutschland ausgelöst. Ob Pipelines, LNG-Terminals, Landleitungen oder die Braunkohlefrage, die Regierungen in Berlin und Warschau arbeiten gegeneinander – zulasten des Klimas. Die polnische Regierung hat nicht viel für Klimaschutz übrig, aber die Deutschen liefern ihr die besten Ausreden. Längst wird die Regierung in Berlin von der EU-Kommission, aber auch in Dänemark und Frankreich heftig für ihre einseitige Gaspolitik kritisiert.



Was von der Bundesregierung zu erwarten wäre, ist nichts weniger als eine Europäisierung der deutschen Klimaschutz- und Energiepolitik.

Dazu gehört, dass Deutschland bei künftigen Pipelineprojekten dem dritten europäischen Energiepaket folgt und nicht mehr mit allen juristischen Finessen Auswege daraus sucht. Dazu gehört, dass die Deutschen bei der Abfassung von Klimaschutzzielen in Brüssel nicht bremsen. Dazu gehört auch, dass die Bundesregierung mit Polen wieder das Gespräch über gemeinsame Ziele in der Energiepolitik sucht. Es wird dem Klima nicht nutzen, wenn die Deutschen in zehn Jahren mehr russisches Gas in der Energieproduktion verfeuern, während die Polen nebenan die Braunkohleproduktion hochfahren. Auch nicht, wenn die Deutschen über Stralsund russisches Gas und die Polen ein paar Kilometer weiter östlich in Swinemünde US-Gas in flüssiger Form importieren. Lässt sich das alles nicht besser koordinieren?

Dazu gehört auch, dass die Deutschen ihre gigantischen Investitionen in ihre Stromtrassen hinterfragen. Mehr als 50 Milliarden Euro sollen die Leitungen kosten, die Energie aus Windkraftanlagen in der Nordsee zu den Industrien in Bayern und Baden-Württemberg tragen. Noch so ein nationales Projekt. Klar ist, dass neue Trassen gebraucht werden, aber nicht alle. Könnte man nicht einen Teil des Geldes in den gezielten Ausbau von erneuerbaren Energien und Wärmespeichern im bergigen Süden stecken? Könnten süddeutsche Haushalte und Unternehmen – hier wird es europäisch – nicht einen Teil ihres Stroms auch aus Nachbarländern beziehen, die viel näher liegen als die Nordsee?

Dass Europa gut für uns ist, müssen wir Deutschen in der Energiepolitik noch lernen.